La saga Jurassic World revient sur grand écran avec un nouvel opus intitulé Rebirth, réalisé par Gareth Edwards. Ce retour aux dinosaures et aux grands frissons était attendu au tournant après les critiques mitigées des précédents épisodes. Les premiers retours sont là… et ils divisent clairement la toile.

Jurassic World Rebirth enthousiasme pour sa beauté

Pour commencer, ce qui revient le plus souvent dans les premiers avis, c’est la beauté du film et le sentiment de retrouver enfin des dinosaures impressionnants. Gareth Edwards a visiblement misé sur l’ampleur, les décors naturels et un tournage en pellicule pour retrouver le charme du premier Jurassic Park. Pour la journaliste Perri Nemiroff (Collider), le pari est réussi. Elle salue notamment l’équilibre entre effets numériques et réalisme des décors : « Les effets sont nombreux, mais Gareth Edwards a su garder cette sensation de concret. Le tournage en lieux réels donne au film une vraie texture. »

Le critique Seth Rubinroit (@according2seth) parle d’un film « visuellement époustouflant » et cite une scène aquatique particulièrement marquante qui lui a « rappelé Les Dents de la Mer ». C'est quand même très flatteur et positif à ce niveau...

Du côté français, la journaliste Chloé Valmary (CinéSérie, Canal+) décrit le film Jurassic World 4 Rebirth comme « Jurassic Park 3 avec une bien meilleure réal (merci Gareth Edwards), et franchement : c’est tout ce que j’attendais. Très efficace.»

Un film qui divise ?

Côté interprétation, un nom revient dans presque tous les commentaires : Jonathan Bailey. L’acteur, connu pour Bridgerton, semble avoir convaincu autant par son charisme que par son énergie. Certains fans évoquent aussi le personnage de Dolores (dont l’interprète n’a pas encore été identifié dans les retours), qui complète un duo « attachant et marquant », selon plusieurs témoignages.

Pour une partie du public, Jurassic World Rebirth réussit là où les derniers volets avaient échoué. Les dinosaures sont de retour au centre de l’action, certains font vraiment peur, et le film ne lésine pas sur les grandes scènes de tension. Le YouTuber Eren Caboose (@CabooseEK) salue notamment le retour de la terreur : « Content de revoir des dinosaures effrayants. Gareth Edwards gère super bien l’échelle et l’intensité. »

Mais tout le monde n’est pas aussi enthousiaste. Le scénario, souvent qualifié de « simpliste » ou « un peu bête », en dérange certains. D’autres l’acceptent comme un mal nécessaire au divertissement, à l’image du critique Connor Webb (@TheConnorWebb) : « Le scénario est absurde, mais on s’en fiche. Le film est magnifique, les dinos sont incroyables. Il y a un moment où j’étais tellement heureux que j’ai failli applaudir. »

Le plus dur dans les retours de Jurassic World 4 Rebirth vient sans doute de John Flickinger (@theFLICKpick), critique cinéma sur YouTube. Pour lui, le film manque cruellement d’émotion et d’âme : « Un concept sympa, des dinosaures mutants sur une nouvelle île, mais ça ne décolle jamais. Les scènes s’enchaînent sans lien, les personnages sont plats. Et au final, je soutenais les dinos juste pour ressentir quelque chose. » Il regrette un traitement trop formaté, une fin sans enjeu, et l’absence d’une vraie vision pour la suite de la franchise.

Que faut-il en penser ?

Avec Jurassic World: Rebirth, Universal semble avoir réussi à relancer l’attrait pour ses dinosaures. Le film impressionne par sa forme, retrouve parfois la tension des débuts, et mise sur un casting convaincant. Mais si la surface brille, le fond ne fait pas l’unanimité. Le film divise, c’est clair. Mais au moins, il fait parler. Et pour une saga qui cherchait à se réinventer, c’est déjà un bon début.