Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On vient d'apprendre une énorme nouvelle pour la franchise Jurassic World. De quoi combler totalement les fans de dinosaures en tout genre.

Jurassic Park est une saga captivante qui passionne les gens depuis 34 ans, depuis la publication du best-seller de feu Michael Crichton. L'adaptation par Steven Spielberg a propulsé l'œuvre dans la culture populaire, et son succès s'est étendu au fil des années, notamment avec la nouvelle trilogie Jurassic World, dont le dernier volet est sorti en 2022. Bien que beaucoup aient cru que ce serait le dernier film de la série, il semble que ce n'était pas le cas. Car après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

Jurassic Park, encore un film ?

Bien que Jurassic World : Le Monde d'Après ait pu décevoir certains, notamment en raison de son scénario, le film a néanmoins connu un beau succès au box-office, engrangeant 1,002 milliards de dollars de recettes mondiales. Ce succès a suffi à convaincre Universal de poursuivre l'aventure et de continuer à exploiter ce filon. Ainsi, les dinosaures ne sont pas prêts de s'éteindre.

Un nouveau film de la franchise Jurassic World est actuellement en développement. David Koepp, à l'origine de l'adaptation du Jurassic Park de 1993 et de sa suite Le Monde perdu de 1997, basés sur les romans à succès de Michael Crichton, est chargé de l'écriture du scénario de ce nouveau projet. Il promet une intrigue inédite qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la franchise, bien que la participation d'acteurs des films précédents, tels que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, reste incertaine. Le film devrait d'après les premières informations sortir en 2025. Même si cela parait un peu optimiste.

Frank Marshall, pilier de la série Jurassic, est de retour à la production, aux côtés de son partenaire habituel Patrick Crowley. Steven Spielberg est également impliqué en tant que producteur exécutif par le biais de sa société Amblin Entertainment. Le film est actuellement sans réalisateur attitré. David Koepp, scénariste expérimenté avec plus de 30 ans de carrière, a écrit les premiers volets des franchises Mission: Impossible et Spider-Man, ainsi que des films comme La Mort vous va si bien en 1992, Panic Room en 2002 et La Guerre des mondes en 2005.

À quoi s'attendre ?

Plusieurs hypothèses émergent quant au scénario du nouveau film Jurassic World. Il pourrait s'agir d'une suite directe, explorant un monde où humains et dinosaures coexistent. Une autre possibilité serait que le film partage seulement le nom avec Jurassic World et qu'il soit en fait un préquel au premier film, se concentrant sur la création du parc. Un spin-off centré sur un personnage spécifique, tel qu'Owen Grady lors de son recrutement par le parc, est également envisageable. Quoi qu'il en soit, le futur réalisateur aura une lourde responsabilité pour maintenir la popularité de cette franchise emblématique. En attendant on pourra compter sur Jurassic Park Survival, le jeu vidéo que les fans voulaient.