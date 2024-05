On peut enfin en apprendre un peu plus sur le prochain casting du film Jurassic Park/World à venir, dont on ne sait pas grand-chose et qui reste très mystérieux. Petit à petit, tout se dessine, mais il va falloir encore être patient pour avoir de réelles infos sur le scénario. Après Scarlett Johansson et Jonathan Bailey, une troisième tête d'affiche se montre un peu.

Le prochain film Jurassic Park se trouve un acteur

Ainsi, comme le rapporte Thehollywoodreporter, Rupert Friend, acteur britannique reconnu pour ses rôles dans Asteroid City de Wes Anderson, partagera l'affiche avec Scarlett Johansson et Jonathan Bailey dans le nouveau film Jurassic World produit par Universal Pictures. Rupert Friend a consolidé sa place parmi les acteurs favoris de Wes Anderson avec des rôles dans The French Dispatch et Asteroid City. Le réalisateur Gareth Edwards, connu pour ses œuvres sur les créatures imposantes (Godzilla), dirigera ce nouvel opus. Manuel Garcia-Rulfo figure également parmi les acteurs principaux. Le scénario est signé par David Koepp, l'auteur des scripts originaux de Jurassic Park et The Lost World: Jurassic Park, bien que les détails de l'intrigue restent soigneusement gardés secrets.

La production du film commencera mi-juin à Londres, avec une sortie en salle prévue pour le 2 juillet 2025. Le calendrier de post-production sera serré pour respecter cette date. Frank Marshall et Patrick Crowley, piliers de la franchise moderne Jurassic, produiront le film sous la bannière de Kennedy/Marshall. Steven Spielberg, initiateur de la franchise en 1993 avec Jurassic Park, sera producteur exécutif via Amblin Entertainment. Le projet est donc de bonnes mains.

Sara Scott, vice-présidente exécutive du développement de la production, et Jacqueline Garell, cadre créatif du développement de la production, supervisent le projet pour le studio. Leur rôle sera crucial pour assurer le succès de cette nouvelle aventure jurassique.