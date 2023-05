La saison 2 de Jujutsu Kaisen arrive à grand pas et l'anime se montre une nouvelle fois pour nous en mettre plein la vue. Et c'est plus que réussi, ça s'annonce énorme.

Jujutsu Kaisen est l'un des gros succès manga et anime de ces dernières années. En 2020, il est même en tête des classements les plus populaires sur l'archipel nippon. En France, le manga a également le droit à ses instants de gloire. C'est un carton et l'anime devient rapidement un incontournable lui aussi. À tel point que la diffusion du film Jujutsu Kaisen 0 dans les cinémas français fait la une de la presse, notamment à cause d'un très grand nombre de comportements excessifs de la part des spectateurs, venus en très très grand nombre. L'histoire se répétera quelque temps plus tard avec le film One Piece, qui jouira quant à lui d'une popularité encore plus élevée.

Jujutsu Kaisen revient cet été, et ça va envoyer du lourd

Quoi qu'il en soit, Jujutsu Kaisen n'en est qu'à ses prémices en anime. Le manga n'a eu le droit qu'à une seule saison pour le moment. La saison 2 arrive toutefois prochainement, puisqu'elle sera diffusée à partir du 6 juillet 2023 au Japon. En France, c'est une nouvelle fois la plateforme Crunchyroll qui s'en occupe avec un léger décalage.

On y retrouve les héros survivants de la première saison, obligés d'affronter de nouveaux démons tandis qu'un mal très puissant se tapit dans l'ombre.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen devrait reprendre une partie du passé de Gojo, l'un des personnages principaux, et sa relation avec le grand méchant Geto. L'arc de l'incident de Shibuya, une attaque à grande échelle, devrait lui aussi être traité. Le synopsis officiel ne laisse pas vraiment de place aux doutes de toute façon et tease du très très lourd. Les fans ayant suivi et lu le manga le savent très bien. D'ailleurs, faites très attention si vous ne jurez que par l'anime, de nombreux spoilers sont actuellement en train de réapparaître sur le net. Puisque l'annonce de la saison 2 de Jujutsu Kaisen et de sa date de sortie n'est pas nouvelle, TOHO Animation et MAPPA ont dévoilé une première bande-annonce hier. Suffisant pour refaire monter la hype chez les fans et ouvrir une nouvelle fois la porte aux spoilers.

C'est également l'occasion de découvrir le thème de l'opening pour cette prochaine saison, "Ao no Sumika", interprété par Kitani Tatsuya. Bien que le montage de la bande-annonce ne permette pas de se faire une idée réelle de ce qui nous attend, l'animation et les traits vont une nouvelle fois nous en mettre plein les mirettes.