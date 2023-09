Les leaks des chapitres de mangas les plus suivis sont devenus habituels aujourd'hui. Avant sa sortie officielle, le chapitre de One Piece fuite toujours, permettant aux fans de découvrir en avance ce que leur a préparé Eiichirō Oda. Pareil pour Boruto, qui a fait son retour récemment avec Two Blue Vortex. Jujutsu Kaisen n'y échappe pas non plus et chapitre 236 vient tout juste de leaker et il devrait bouleverser les fans du shōnen...

Petite mise en garde même si c'est évident : les lignes qui suivent contiennent d'importants spoilers pour le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen.

Une mort tragique dans le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen sortira officiellement le 25 septembre, mais les pages du manga ont déjà leaké. On découvre que le chapitre débutera par une discussion dans une réalité parallèle entre Geto et Gojo. Ce dernier est sur le point de parler de son père, mais ne va pas au bout de ses propos. Geto lui demande ensuite comment va le Roi des Fléaux. Gojo reconnaît que Sakuna est extrêmement fort, à tel point qu'il se demande s'il est véritablement capable de le battre, ce qui surprend son ami. Malgré tous ses efforts pour rendre son corps plus fort et améliorer ses techniques, Gojo se rend compte qu'il n'atteint pas encore le niveau de Sukuna mais espère y parvenir un jour. Il regrette aussi que Geto n'ait pas été là pour le motiver pendant son combat.

Ce chapitre de Jujutsu Kaisen se poursuit ensuite que Nanami est à leurs côtés, au moment où Gojo se dit heureux de ne pas avoir été tué par une maladie ou par le temps, mais par quelqu'un de plus fort que lui... Il demande ensuite à Nanami comment étaient ses derniers instants et il lui répond qu'ils n'étaient pas si mal, notamment grâce à Haibara. Finalement, Gojo fini par s'en aller en saluant Geto, Yaga, Nanami, Haibara, Riko, Kuroi, tous présents depuis le début.

L'histoire revient alors à la réalité. Vous l'aurez compris, Gojo est bel et bien mort. On découvre son corps coupé en deux par Sukuna. « Bien joué Gojo Satoru. Je ne t'oublierai jamais », lâche alors le Roi des Fléaux. Sukuna n'a même pas le temps de baisser sa garde, car la dernière page montre Hajime Kashimo sur le point de lui tomber dessus. La mort tragique de Gojo dévaste déjà les fans de Jujutsu Kaisen. Sa disparition est particulièrement brutale et quand même inattendu étant donné son talent au combat. Il faudra sûrement un peu de temps à la communauté pour s'en remettre.