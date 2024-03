Les mangas les plus célèbres sont souvent victimes de leaks juste avant la sortie d'un nouveau chapitre. On commence à bien connaître la chanson, que ce soit avec One Piece ou Boruto. Bien évidemment, Jujutsu Kaisen ne déroge pas à la règle. Du coup, on peut d'ores et déjà savourer le chapitre 254 dans son entièreté. La tension est à son comble alors qu'on assiste à la suite d'un gros affrontement entre deux figures iconiques de l'œuvre de Gege Akutami. Voyons un peu ce qui se passe.

Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen a leaké

Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen reprend donc avec le combat entre Sukuna et Kusakabe. Ce dernier utilise la technique « New Shadow Style Simple Domain: Evening Moon Sword Drawing » sur son adversaire, qui la reconnaît, mais ne comprend pas son utilité ici. Pour la contrer, Sukuna envoie des entailles, mais Kusakabe arrive à les disperser avec son katana. Notre homme se fait alors la réflexion suivante : « Dans ce Domaine, la puissance de mon énergie maudite est amplifiée, et les techniques de Sukuna seront affaiblies ». On apprend ainsi qu'il peut ajouter un système entièrement automatique pour pouvoir attaquer tout ce qui entre dans son Domaine.

Sukuna reconnaît le talent de Kusakabe, et celui-ci explique rapidement comment il parvient à survivre aux entailles. Mais c'est alors qu'il se fait surprendre par une technique maudite de l'antagoniste qu'il a activé sans faire de mouvements. Ensuite, on a droit à un flashback où Kusakabe se fait laver de compliments par plusieurs personnages comme Nanami, Mei Mei et même Gojo (grande star de Jujutsu Kaisen) qui lui dit que son Simple Domain est un bel atout dans sa manche. On revient alors au présent, et Sukuna s'apprête à étendre la cible de sa technique maudite.

Kusakabe contre en étendant son Simple Domain, ce qui surprend Sukuna. On nous rappelle bien qu'il peut attaquer automatiquement tous ceux qui se trouvent dedans. Kusakabe enchaîne avec un barrage d'entailles. Son katana finit par se briser, mais il décide tout simplement d'y aller à mains nues. C'est étonnant, mais c'est un plaisir à voir. Pendant qu'il domine Sukuna, il se souvient de sa dette envers Yaga, des propos de ses amis, et il finit par utiliser « Hazy Moon ». Une technique qui forme une aura ressemblant au reste de son katana brisé.

Crédits : Go_Jover

Un personnage inattendu débarque dans l'arène

Kusakabe en profite pour relancer l'offensive sur Sukuna, mais celui-ci attrape la poignée de l'épée avec deux doigts, comprenant la stratégie d'Atsuya visant son cœur. Le panel suivant nous montre Kusakabe, avec une grande blessure sur le torse. Ui Ui arrive pour l'aider, mais Sukuna se tenait prêt à l'accueillir. Est-ce la fin pour lui ? Eh bien non, puisque surprise, Miguel débarque juste à temps pour le sauver. Le roi des fléaux dit ne pas le reconnaître, ce à quoi il répond : « Tu dois vivre dans une grotte pour ne pas savoir qui je suis, ces insulaires ont besoin d’aiguiser davantage leurs sens ».