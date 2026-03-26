Alors que l'on ne sait pas encore vraiment où va aller la suite des aventures de John Wick et ce bon vieux Keanu Reeves, la licence, elle, va continuer à se développer. Actuellement, elle presse plus d'un milliard de dollars au box-office mondial après avoir clairement redynamisé le genre dès le premier volet en 2014. C'est désormais devenu une franchise lucrative et incontournable qui s'est bien développée. Après Ballerina, avec Ana De Armas et une série qui se concentre sur Winston et l'hôtel Continental, un autre spin-off va voir le jour, la production est même lancée.

Le prochain spin-off de John Wick veut frapper fort

C'est confirmé, Donnie Yen reviendra bien en tant qu'acteur, mais aussi avec la casquette de réalisateur pour le spin-off dédié à son personnage : Caine. Il s'agit d'un assassin aveugle, concurrent et quelque part ami de John Wick que l'on découvrait la première fois dans John Wick 4. Malgré son handicap, Caine est un assassin implacable, calculateur et qui sait aussi bien se battre à l'arme blanche que manier des armes à feu.

Le spin-off a longtemps fait parler de lui, mais on ne savait plus vraiment où en était le projet. Il est maintenant confirmé qu'il entre en production et si l'acteur prend aussi le rôle de réalisateur, c'est un scénariste réputé qui en sera la plume. Matson Tomlin s'occupe en effet de rédiger le script pour ce nouveau long métrage dans l'univers de John Wick. L'auteur n'est pas un nouveau-né puisqu'il est notamment chargé du scénario de The Batman Part 2, ce qui n'est pas rien. On lui doit également la série Terminator Zero, ou encore Mother/Android et Project Powers.

On ne sait pas encore ce que racontera exactement ce spin-off, ni même si John Wick rempilera pour se confronter à son acolyte, ou peut-être même l'épauler le temps d'une mission. Donnie Yen nous vend en tout cas un film d'action et d'arts martiaux décapant qui « rendra hommage à ce que le public aime dans John Wick ». Le réalisateur et acteur va même encore plus loin en affirmant avoir pour objectif de créer « le film d'action d'arts martiaux le plus abouti jamais réalisé [...] en apportant une nouvelle profondeur émotionnelle et un nouveau langage visuel à l'histoire. ».Pour l'heure, le film n'a pas de date ni de fenêtre de sortie, mais le tournage devrait commencer dès le mois d'avril 2026.

source : Deadline