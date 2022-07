Repoussé au 24 mars 2023 pour cause de pandémie et d'agenda chargé pour Keanu Reeves (coucou Matrix Ressurections), John Wick 4 entame sa promotion tout doucement avec une première officielle. Le calme avant la tempête...

Une première image officielle de John Wick 4

Dans John Wick 4, le personnage de Keanu Reeves devra plus que jamais assurer ses arrières après tout ce qu'il lui est arrivé dans John Wick 3 : Parabellum. Et pour se préparer à des affrontements qui ne devrait pas l'épargner, le héros s'essaye à la prière, des fois que ça pourrait lui être utile pour survivre. C'est peu mais ça donne déjà envie de découvrir sur grand écran les scènes d'action concoctées minutieusement par le réalisateur Chad Stahelski.

L'écriture du scénario a été confiée à Michael Finch (Hitman: Agent 47, Predators) et Shay Hatten (I Know What You Did Last Summer, Army of the Dead). Croisons les doigts pour que la qualité finale soit au-dessus de ces longs-métrages (et de la série Souviens-toi l'été dernier).

Du côté des acteurs, c'est nettement plus prometteur avec le recrutement de Donnie Yen (IP Man, Rogue One: A Star Wars Story) et Hiroyuki Sanada (Westworld, Avengers: Endgame). Il y aura également Scott Adkins, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Bill Skarsgard, Clancy Brown et le retour de Laurence Fishburne aka Morpheus dans Matrix.