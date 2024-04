Indiana Jones 5 a beau été avoir un gigantesque flop, qui aurait coûté la bagatelle de 134,2 millions de dollars à Disney et Lucasfilm en pertes, la franchise ne perdra jamais sa couronne dans le genre des films d'aventure. Même si certains épisodes divisent toujours autant aujourd'hui, c'est une vraie madeleine de Proust et ça ne changera pas. Ce succès est dû à l'immense Harrison Ford dans le rôle principal, à Steven Spielberg et Georges Lucas, mais également, et il est bon de le rappeler, à John Williams. Le fabuleux compositeur qui a récemment annulé son départ en retraite.

Des collectors pour la musique magique d'Indiana Jones

Les musiques de John Williams restent généralement en tête lorsqu'elles ont été entendues, même après un unique visionnage. Tout le monde est capable de fredonner les thèmes des Dents de la Mer, de Star Wars, Jurassic Park, E.T L'Extra-Terrestre ou d'Indiana Jones. Des bandes originales épiques qui appellent à l'aventure, et qui ont largement contribué à l'appréciation de tous ces monuments du cinéma. Et il y a une excellente nouvelle à la fois pour les amateurs de ces bandes-son, mais aussi les collectionneurs.

Dans quelques semaines, Universal Music prévoit de sortir des éditions vinyles d'Indy et le Temple Maudit - qui célèbre déjà ses 40 ans - ainsi qu'Indy et la Dernière Croisade. Pour l'instant, pas d'annonce tonitruante, mais les revendeurs ont mis en ligne les fiches de ces bandes originales. Ces deux éditions reprennent les illustrations principales de chaque film, et comportent respectivement 22 et 19 titres répartis sur quatre disques... colorés ? Aucune information là-dessus, mais à la vue des pratiques habituelles, il y a des chances que ce soit le cas.

En attendant des détails, les vinyles contenant les musiques d'Indiana Jones 2 & 3 sont disponibles en précommande à 34,20€ (l'unité). Un prix relativement doux pour le nombre de disques, donc n'hésitez pas à sécuriser un exemplaire au cas où le tarif grimperait dans les semaines à venir. Ce sera disponible à partir du 17 mai 2024 s'il n'y a pas de retard.