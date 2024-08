C'est peut-être l'un des retours les plus attendus quand on parle de manga. Hunter x Hunter a annoncé sa reprise il y a un moment et voilà enfin du concret qui arrive !

Il arrive que certains manga s'arrêtent en cours de route ou voient leur fin expédiée, faute d'un succès suffisant. Mais, il arrive aussi que d'autres soient mis à l'arrêt pour des raisons plus exceptionnelles, avec l'espoir de repartir un jour. C'est le cas du mythique Hunter x Hunter dont l'auteur, Yoshihiro Togashi, souffre de sévères problèmes de santé. Malgré tout, après une longue pause dans son récit, le mangaka a remis le pied à l’étrier. Une bonne nouvelle s'annonce donc pour la suite, les fans vont se réjouir !

Hunter x Hunter repart à la chasse

Plus d'un an et demi après le dernier chapitre paru, le grand retour de Hunter x Hunter se confirme ! Togashi avait déjà teasé s'être remis au travail il y a quelques mois. Et il semble avoir bien avancé puisque la suite de l'arc Succession Contest va bientôt paraître dans le Weekly Shōnen Jump. Nous en serons alors au chapitre 401.

Les fans attendaient depuis longtemps le retour d'un des titres-phares du magazine hebdomadaire de pré-publication. Et ils n'auront plus longtemps à patienter. Le direct du Jump Press a révélé que le prochain chapitre de Hunter x Hunter doit paraître le 7 octobre 2024. Il a également dévoilé un aperçu de la couverture du tome 38, avec Gon en vedette.

© Yoshihiro Togashi / Shueisha

On peut dire que le manga de Togashi connaît un vrai revival en ce moment. Entre la reprise de la prépublication et la sortie prochaine du nouveau jeu vidéo, le public n'est pas prêt d'oublier l'aventure de Gon et de ses compagnons. Alors, en attendant la sortie de tout ça, les fans peuvent lire gratuitement et légalement les trois derniers chapitres de Hunter x Hunter sur la plateforme MANGA plus. Rien de mieux pour se remettre en tête les derniers événements et savourer encore mieux ce qui arrive.