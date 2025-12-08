Vous avez certainement vu la nouvelle tant elle a fait parler la semaine dernière, Warner est en chemin pour se faire racheter par Netflix pour plus de 80 milliards de dollars. Ça inclut toute sa partie dédiée aux jeux vidéo, mais également à la SVOD et donc HBO Max et toutes les licences qui vont avec, comme Game of Thrones, l'univers DC, etc. Mais pour l'heure, rien n'est joué. Le président américain fait déjà des caprices, et il reste plein de choses à régler, ce qui laisse le temps à HBO Max de continuer son petit bonhomme de chemin en solo et d'ajouter tout un tas de nouveautés à son catalogue dans les prochains jours, on fait le tour.

Tous les films HBO Max de la semaine du 8 au 14 décembre 2025

Cette semaine sur HBO Max, vous pourrez donc retrouver un documentaire sur le braquage du Louvre en pleine journée qui a fait couler énormément d'encre en octobre dernier. Quelques classiques comme Haute Voltige, avec Catherine Zeta-Jones et Sean Connery, ou encore Mr & Mrs Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie seront aussi de la partie. Vous pourrez aussi retrouver Heat, un film culte signé Michael Mann avec Robert De Niro et Al Pacino. Malheureusement, il n'y aura pas vraiment de films de Noël cette semaine, si ce n'est Winter Break, une comédie touchante sur le thème des fêtes de fin d'année. On y suit un professeur détesté des élèves et des collègues qui se retrouve de corvée pendant les vacances d’hiver et contraint de surveiller les quelques pensionnaires qui restent pour les fêtes. Évidemment, les choses vont rapidement déraper.

9 DÉCEMBRE Le Louvre : Au cœur du braquage - film documentaire sur le vol du musée parisien survenu en octobre 2025.

10 DÉCEMBRE Mr et Mrs Smith

11 DÉCEMBRE Le Client

12 DÉCEMBRE Enfants volés - documentaire Haute Voltige

13 DÉCEMBRE Heat

14 DÉCEMBRE L.A. Confidential Reviens-moi Tournée des Lions Australie 2025 - documentaire Winter Break



Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 décembre 2025

Enfin, cette semaine, deux séries font leur entrée sur HBO Max, dont l'une consacrée à notre cher Louvre encore une fois. Pas de braquage cette fois, mais un fantôme avec Belphégor, série inspirée de l'œuvre « horrifique » éponyme. Une restauratrice d'art va se retrouver confrontée à une série de disparitions qui seraient en lien avec une entité qui aurait élu domicile dans les couloirs du célèbre musée. L'autre série HBO Max de la semaine est quant à elle très différente. Jasmine nous fait suivre le quotidien d'une jeune femme atteinte d'une grave maladie cardiaque et qui ne peut compter que sur son demi-frère, qui l'aime d'un amour quasi obsessionnel. On aura connu plus joyeux pour passer les fêtes, mais pourquoi pas.