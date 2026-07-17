HBO Max s'adresse aux joueurs et plus encore aux fans de Naughty Dog aujourd'hui. Le service de streaming accueille le film dans son catalogue, une bonne dose d'aventure pour l'été.

C'est une nouveauté qui colle parfaitement à l'ambiance estivale. Le film Uncharted de Ruben Fleischer intègre votre abonnement HBO Max. 4 ans après avoir rassemblé le public en salles, l'adaptation libre des aventures de Nathan Drake vous embarque dans ses aventures en streaming. C'est à la fois l'occasion de voyager à travers l'écran cet été, mais aussi de retrouver le duo Tom Holland-Mark Wahlberg, actuellement à l'affiche de L'Odyssée.

Le film Uncharted débarque sur HBO Max

En 2022, Nathan Drake s'offrait une aventure inédite sur grand écran avec le film Uncharted. Cette adaptation en live-action de la saga de Naughty Dog est l'occasion pour le réalisateur Ruben Fleischer (Venom) de repenser la mythologie du héros en se l'appropriant totalement. Ainsi, vous allez découvrir sur HBO Max dès aujourd'hui une version plus jeune, encore en apprentissage du célèbre chasseur de trésor.

Sous la caméra de Fleischer, Tom Holland s'illustre en un Nathan Drake rusé, barman qui n'hésite pas à dépouiller subtilement des clients jusqu'à ce qu'un certain Victor Sullivan, incarné par Mark Wahlberg le remarque. Tous deux vont alors allier leur force pour retrouver le trésor de l'explorateur Ferdinand de Magellan. Sauf que ce sont pas les seuls à convoiter ce précieux butin. S'ils veulent aller au bout de leur projet, ils vont devoir affronter un riche héritier et ses mercenaires. Une aventure à découvrir dès ce vendredi 17 juillet sur HBO Max.

Avant L'Odyssée, Tom Holland et Mark Wahlberg en héros de Naughty Dog

La production du film Uncharted n'aura pas été de tout repos. Il aura fallu plus d'une décennie pour le mettre sur pied, en raison de conflits internes sur le scénario et surtout des départs répétés de réalisateurs. Finalement, Ruben Fleischer sera celui qui sera parvenu à mener le projet à son but, vous permettant aujourd'hui de le voir sur HBO Max. Et le réalisateur, épaulé par PlayStation Productions, semble avoir eu du nez pour certains choix.

À sa sortie, le film Uncharted a fait de belles performances au box office mais s'est vu critiquer assez justement sur ses choix de réalisation. Pour autant, il ravive en nous les bons souvenirs du cinéma d'aventure pour un périple qui reprend certains éléments phare des jeux de Naughty Dog. Mais, là il se démarque plus encore, c'est dans la dynamique entre les acteurs Mark Wahlberg et Tom Holland.

Avant d'incarner Ulysse et son fils Télémaque en 2026 dans L'Odyssée, les comédiens jouaient déjà de complicité sous la caméra de Flesicher. Mark Wahlberg, qui devait pourtant incarner Drake au début du projet, s'est en fin de compte mué en un Sully aguerri, encore dans la force de l'âge, prêt à prendre sous son aile un Nathan bâti pour l'aventure sous les traits de Tom Holland. On comprend pourquoi Christopher Nolan s'est arrêté sur eux pour son péplum. Pour vous faire une idée, découvrez le film Uncharted sur HBO Max.