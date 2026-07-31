HBO Max n’est peut-être pas la plateforme proposant le plus de nouveautés originales, mais c’est un véritable vivier pour enrichir sa culture cinématographique. Elle regorge en effet de films considérés comme de grands classiques ou qui ont marqué une génération. 30 ans après avoir durablement marqué les esprits et le cinéma britannique, Trainspotting et sa suite débarquent enfin sur HBO Max. L’occasion parfaite pour (re)découvrir l’une des œuvres les plus influentes des années 90, avant d’enchaîner sur sa suite, plus mélancolique.

Le film culte Trainspotting disponible sur HBO Max

Sorti en 1996, Trainspotting adaptait le roman d’Irvine Welsh et a propulsé Danny Boyle sur le devant de la scène internationale. Le film suit Mark Renton (Ewan McGregor) et sa bande de marginaux dans une Édimbourg frappée par la crise. Héroïne, petites combines, et un besoin irrépressible d’échapper à une existence sans horizon, le film dépeint une fresque honnête portée par une mise en scène survitaminée, des séquences hallucinées et une énergie unique au film, maintenant disponible sur HBO Max. Aujourd’hui encore, sa séquence d’ouverture sur Lust for Life d’Iggy Pop et le monologue « Choose Life » sont ancrés dans la pop culture.

Avec près de 72 millions de dollars de recettes pour un budget dérisoire d'environ 3 millions, Trainspotting devient l'un des films britanniques les plus rentables de son époque. Un film rapidement devenu un classique, notamment grâce à son esthétique, sa bande originale et des performances mémorables d’Ewan McGregor, de Robert Carlyle et d’Ewen Bremner.

De quoi parle sa suite, T2 Trainspotting ?

20 ans plus tard, Danny Boyle retrouvait quasiment toute son équipe pour T2 Trainspotting, sa suite. Cette fois, Renton revient à Édimbourg après deux décennies d'absence. Les rancœurs sont toujours là, mais le thème a changé. Là où le film parlait surtout de l'addiction à l'héroïne, cette suite s'intéresse surtout à la dépendance à la nostalgie. Disponible lui aussi dès maintenant sur HBO Max, le film n'était pas parvenu à retrouver le souffle révolutionnaire de son prédécesseur, mais a le mérite d'offrir une conclusion touchante aux personnages. Si vous ne saviez pas quoi regarder ce weekend, on vous recommande une double séance avec ces films qui ont autant influencé le cinéma britannique.

Source : HBO Max