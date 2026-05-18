HBO Max fait le plein de nouveautés cette semaine avec des films coups de poings et une nouvelle série attendue et plutôt bien reçue par les premiers spectateurs d'ailleurs.

HBO Max tient toujours tête à Netflix, Prime Video et consorts en faisant de nouveau le plein de nouveautés. Au programme des prochains jours : des films en pagaille et de nouvelles séries dont l'une signera le retour d'une star de The Big Bang Theory, et on ne parle pas du spin-off Stuart Fails to Save the Universe qui arrivera quant à lui plus tard.

Tous les films HBO Max de la semaine du 18 au 24 mai 2026

Semaine coup de poing sur HBO Max avec la trilogie Pusher, portée en partie par l'excellent Mads Mikkelsen. Des drames marquants qui nous font suivre la vie d'un toxicomane qui tente de s'en sortir, mais dont les démons intérieurs ne sont jamais loin. On retrouvera également Elle Fanning et Jena Malone dans The Neon Demon, un drame dans lequel une jeune femme vient à Los Angeles dans le but de devenir mannequin et dont l'ascension fulgurante va lui attirer des ennuis. HBO Max nous servira également une bonne dose d'action avec 47 Ronin, dans lequel Keanu Reeves cherchera à se venger de ceux qui lui ont tout pris dans un monde où les seigneurs de guerre côtoient des créatures mythologiques.

19 mai The Bikeriders

21 mai 47 Ronin

22 mai If I Had Legs I'd Kick You Pusher 1 à 3 The Neon Demon

23 mai Emily



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 mai 2026

Quelques séries sont également de la partie cette semaine sur HBO Max, notamment Vanished avec Kaley Cuoco. Loin de la charmante voisine de The Big Bang Theory, l'actrice incarne ici une jeune femme qui va tout faire pour retrouver son petit ami, disparu lors d'une escapade amoureuse. Un thriller en quatre épisodes mené tambour battant.

Enfin, le documentaire épisodique Slaves of Faith fermera la marche. Une enquête qui nous plongera au cœur d'un groupe catholique où l'abus psychologique et la manipulation ont fait de nombreuses victimes.