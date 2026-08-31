Le mois d’août est sur le point de tirer sa révérence et l’automne s’apprête à nous bercer de ses douces couleurs. Comme chaque semaine, HBO Max propose à ses abonnés de découvrir une toute nouvelle sélection dans son catalogue, oscillant entre films et séries cultes ainsi que des longs-métrages récents qui ont cartonné au box office. Voici sans plus attendre le programme de la semaine sur HBO Max.

Tous les films de la semaine du 31 août au 6 septembre 2026

Cette semaine, la plateforme de streaming ressortira donc deux monuments du cinéma populaire. A commencer par Minecraft, le film, énorme carton malgré un accueil critique franchement mitigé. Avec près d’un milliard de dollars au box-office, l’adaptation portée par Jack Black et Jason Momoa s’est imposée comme l’un des plus gros succès de 2025, notamment grâce à son raz-de-marée de memes qui a conquis le jeune public. Ambiance opposée avec la seconde tête d’affiche de la semaine sur HBO Max.

Depuis sa sortie en 1999, Le Projet Blair Witch n’a jamais perdu de son aura. Réalisé avec trois fois rien, le film suit trois jeunes cinéastes qui disparaissent lors d’une randonnée dans la forêt de Black Hills au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on retrouve les bobines de leur enquête. Un film désormais culte, qui a largement contribué à populariser le found footage au cinéma et qui reste une référence dans le genre de l’horreur. A (re)découvrir cette semaine sur HBO Max, aux côtés des films suivants :

2 SEPTEMBRE :

Minecraft, le film – comédie adaptée du célèbre jeu vidéo

4 SEPTEMBRE :

La Légende de Beowulf

Payback

Le Projet Blair Witch

6 SEPTEMBRE :

Rogue : L'Ultime Affrontement

Toutes les séries HBO Max du 31 août au 6 septembre 2026

Côté séries, la plateforme de streaming misera surtout sur deux séries radicalement différentes. A commencer par Gilmore Girls, série cultissime pour toute une génération qui débarque avec l’intégralité de ses 7 saisons sur HBO Max. L’occasion de retrouver Lorelai et Rory Gilmore dans la petite ville de Stars Hollow en se préparant un bon chocolat chaud et en s'emmitouflant sous un plaid. La série parfaite pour l'automne et une référence des années 2000. Changement d’ambiance et de décor ensuite avec Dogu, série turque à succès, dont HBO Max proposera les quatre premières saisons. Elle suit les péripéties d’un jeune homme qui rêve de devenir humoriste, malgré une vie personnelle et professionnelle pour le moins chaotique. Voici, pour rappel, toutes les séries proposées par HBO Max cette semaine :

1er SEPTEMBRE :

Gilmore Girls | saisons 1 à 7

4 SEPTEMBRE :

Dogu | saisons 1 à 4

Source : HBO