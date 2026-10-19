Quels sont les nouveaux films et séries attendus cette semaine sur HBO Max ? On vous dévoile l’agenda hebdomadaire complet de la plateforme de streaming.

A l’approche d’Halloween, les plateformes de SVOD continuent de déployer des films d’épouvante, mais aussi des thrillers, pour celles et ceux qui préfèrent le suspense au gore. HBO Max ne fera ainsi pas exception avec son agenda de la semaine, qui fait notamment la part belle aux productions françaises, aussi bien du côté des séries que des films. Adaptation d’anime, film français qui a rencontré un joli succès au box-office, série policière… Voici l’agenda de la semaine de HBO Max.

Tous les films de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Comme souvent, les abonnés cinéphiles pourront (re)découvrir de jolis films cette semaine. A commencer par Le Chant du loup, le thriller français à gros budget à succès réunissant François Civil, Omar Sy et Reda Kateb. On y suit un jeune homme ayant le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend et qui se retrouve à bord d’un sous-marin nucléaire français. Mais alors que tout le monde compte sur lui, il commet une erreur qui met en danger tout l’équipage. Un film ayant rencontré un succès d’estime auprès du grand public et qui a fait pas moins de 1 546 837 entrées en salles. A découvrir cette semaine sur HBO Max, tout comme les films suivants :

21/10

Albator, corsaire de l'espace

22/10

En sursis

23/10

The Descent

24/10

Le Chant du loup

25/10

Rush

Toutes les séries HBO Max de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Côté séries, la plateforme n’est pas en reste. En tête d’affiche cette semaine, La Messagerie du Diable, une création française consacrée à l’infiltration de Sky ECC, la messagerie cryptée longtemps utilisée par des réseaux criminels. La série HBO Max retrace alors l’opération policière ayant permis d'intercepter plus d’un milliard de messages et de démanteler plusieurs réseaux. Voici le programme de la semaine :

22/10

Le Massacre de Flores – Saison 1, série documentaire

23/10

La Messagerie du diable – Saison 1, série documentaire

Yaga – Saison 1

Grizzy et les Lemmings – Saison 4, série jeunesse

24/10