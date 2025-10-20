On approche de la fin du mois d'octobre 2025, et HBO Max nous réserve encore une semaine particulièrement chargée avec notamment un tas d'énormes films.

Tout au long du mois d'octobre 2025, HBO Max a proposé à ses abonnés un programme extrêmement dense, tant côté films que séries, mais qui a particulièrement gâté les cinéphiles. Cette semaine ne fait clairement pas exception alors qu'on se rapproche de la fin du mois et d'Halloween. Après Netflix, Prime Video et Disney+, voyons donc voir ce que HBO réserve du 20 au 26 octobre.

Les sorties films du 20 au 26 octobre 2025 sur HBO Max

Une fois encore, c'est surtout du côté des films que HBO Max régale ses abonnés cette semaine. Le programme démarre d'ailleurs en trombe avec le 22 octobre 2025 Furiosa: Une saga Mad Max, préquelle de l'excellent « reboot » de Mad Max interprété par Tom Hardy, qui relate donc la jeunesse de l'emblématique Furiosa, incarnée cette fois par Anya Taylor-Joy.

Ensuite, on retiendra le 24 octobre 2025 non pas un film mais trois à venir sur HBO Max : la trilogie Blade, centrée sur l'iconique chasseur de vampires de Marvel, incarné avec une classe folle par Wesley Snipes. Enfin, le lendemain arrivera A Ghost Story, une histoire de fantôme sous un drap blanc. Une combinaison somme toute payante pour préparer Halloween.

Il ne s'agit toutefois que d'une toute petite partie du programme films de cette semaine du 20 au 26 octobre 2025 sur HBO Max, comme vous pouvez le constater avec la liste détaillée ci-dessous :

22/10 Furiosa : Une saga Mad Max - film d'action post-apo Les Infidèles - comédie à sketch M3gan - film horrifique Reporters en Ukraine : Vie et Mort de Brent Renaud - documentaire

23/10 Chaos - comédie dramatique française

24/10 Blade 1, 2 et 3 - la célèbre trilogie Marvel The Nocebo Effect — thriller psychologique

25/10 A Ghost Story - drame fantastique Zai Zai Zai Zai - comédie française



Les sorties séries du 20 au 26 octobre 2025

Place ensuite aux sorties séries à venir sur HBO Max du 20 au 26 octobre 2025, avec cette fois un programme nettement moins chargé. Il n'y a en effet que trois nouveautés à rapporter ici, et ça commence dès aujourd'hui avec d'un côté la saison 1 de Haha You Clowns, une série d'animation pour adulte sur le quotidien d'un groupe d'ados espiègles ; et de l'autre la saison 3 de LEGO Ninjago : Le Soulèvement des Dragons, une série jeunesse de fantasy dans le monde des briques qui explore à sa manière l'univers des ninjas.

Fin du programme séries de HBO Max pour la semaine le 24 octobre 2025 avec Gang War: Pusher Street, une série documentaire sur une guerre de gang autour d'un trafic de drogue. Il faudra donc repasser la semaine prochaine pour la sortie de LA série phare de la plateforme du mois : la saison 1 de Ça - Bienvenue à Derry, une nouvelle adaptation du légendaire et terrifiant clown.

20/10 Haha You Clowns | saison 1 - série d'animation pour adulte LEGO Ninjago : Le Soulèvement des Dragons | saison 3 - série jeunesse de fantasy

24/10 Gang War: Pusher Street – série documentaire



