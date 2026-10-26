Voici le programme complet et très chargé de HBO Max pour cette semaine qui vient finir ce mois d'octobre 2026 en beauté et fêter Halloween comme il se doit.

Après un mois d’octobre déjà riche en frissons, marqué notamment par l’arrivée de la série Crystal Lake, préquelle de la saga Vendredi 13, HBO Max aborde la dernière ligne droite avant Halloween avec un programme taillé pour la saison. Côté films, la plateforme mise sur quelques classiques de l’épouvante et un détour par la science-fiction, tandis que les séries font la part belle aux documentaires criminels. Demandez le programme !

Les sorties films de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2026 sur HBO Max avec notamment Looper, Hostel et L'Exorciste 2

Le programme films de la semaine démarre sur HBO Max le 28 octobre 2026 avec deux propositions très différentes. D’un côté, Le Brio, la comédie dramatique d’Yvan Attal portée par Daniel Auteuil et Camélia Jordana, récompensée du César du meilleur espoir féminin pour ce rôle d’étudiante en droit coachée en éloquence par un professeur aux méthodes provocatrices. De l’autre, le court documentaire NFL Films Short : Kordell Stewart: Slash & Burn, consacré à l’ancien quarterback des Pittsburgh Steelers.

Le 29 octobre 2026, place à la science-fiction sur HBO Max avec Looper, le thriller temporel de Rian Johnson (À couteaux tirés) dans lequel Joseph Gordon-Levitt incarne un tueur chargé d’éliminer des cibles envoyées depuis le futur, jusqu’au jour où il se retrouve face à une version plus âgée de lui-même, jouée par Bruce Willis.

C’est cependant à l’approche d’Halloween que le programme films de HBO Max prend tout son sens. Le 30 octobre 2026, les amateurs de sensations fortes pourront (re)découvrir Hostel, le film d’horreur d’Eli Roth produit par Quentin Tarantino, devenu une référence du genre « torture porn ». Et pour le soir d’Halloween, le 31 octobre 2026, la plateforme ajoute L’Exorciste 2 : L’Hérétique, la suite signée John Boorman avec Linda Blair et Richard Burton, ainsi que Little Monsters.

28/10 NFL Films Short : Kordell Stuart: Slash & Burn – Documentaire Le Brio

29/10 Looper

30/10 Hostel

31/10 L'Exorciste 2 : L'Hérétique Little Monsters



Les sorties séries de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2026 avec des documents horrifiques

Côté séries, HBO Max lance la semaine dès ce 26 octobre 2026 avec la saison 2 du divertissement Les Derniers Bûcherons. Mais l’essentiel du programme est ensuite résolument tourné vers le true crime, pour rester dans l’esprit d’Halloween.

Le 28 octobre 2026 arrive ainsi Face au monstre : Aileen Wuornos, série documentaire consacrée à la tueuse en série américaine exécutée en Floride en 2002, dont l’histoire avait déjà inspiré le film Monster, qui avait valu l’Oscar de la meilleure actrice à Charlize Theron.

Le lendemain, le 29 octobre 2026, c’est au tour de la série documentaire Le Poète cannibale de rejoindre le catalogue. Enfin, le 31 octobre 2026, HBO Max conclut la semaine avec Secrets, complots et manipulations, un nouveau programme de divertissement.

26/10 Les Derniers Bûcherons – Saison 2, divertissement

28/10 Face au monstre : Aileen Wuornos – Saison 1, série documentaire

29/10 Le Poète cannibale – Saison 1, série documentaire

31/10 Secrets, complots et manipulations – Saison 1, divertissement



Source : HBO Max