Au tour de HBO Max de faire l'objet d'un récapitulatif des sorties films et séries de la semaine, avec en figure de proue le retour d'une énorme série attendue.

Après deux premières semaines avec un programme certes riche, mais manquant de sorties majeurs, c'est le moment pour HBO Max de sortir sa carte maîtresse de ce mois d'avril 2026, qui sort qui plus est dès aujourd'hui. En-dehors de cela, les amateurs de films et séries auront également d'autres nouveautés à visionner, comme vous pouvez le constater dans le récapitulatif suivant.

Les sorties films de la semaine du 13 au 19 avril 2026 sur HBO Max

Commençons d'abord par les sorties films de cette semaine sur HBO Max, avec en l'occurrence quatre nouveautés, dont trois le jour-même. Le premier rendez-vous cinématographique de la semaine arrive le 15 avril avec la comédie dramatique de guerre française Un sac de billes, l'adaptation du roman éponyme portée par des personnalités telles que Bernand Campan, Christian Clavier ou encore Patrick Bruel.

Les trois autres films à venir sur HBO Max cette semaine arrivent quant à eux le 17 avril 2026. On a d'un côté Last Night, un autre film de guerre avec Nous étions Soldats, et enfin un film historique avec Marie Stuart, Reine d'Écosse, avec Margot Robbie (Harley Quinn) dans le rôle de la reine Elizabeth.

15 avril Un Sac de Billes

17 avril Last Night Nous étions Soldats Marie Stuart, Reine d'Écosse



Les sorties séries de la semaine du 13 au 19 avril 2026

Place ensuite au programme séries de la semaine sur HBO Max, avec probablement LA plus grosse sortie du mois pour la plateforme SVOD, qui plus est disponible dès aujourd'hui, le 13 avril 2026 : la saison 3 d'Euphoria, après des années d'attente, et nous transportera plusieurs années après les évènements de la seconde. On y retrouvera donc Zendaya, Hunter Schaffer ou encore Sydney Sweeney qui ont autant changé que leurs personnages, dans une nouvelle saison qui promet d'être radicalement différente, mais tout aussi impactantes.

En-dehors de la sortie série événement du mois pour HBO Max, on peut aussi signaler l'arrivée le 15 avril de la série documentaire The Dark Wizard dans une première saison, d'une nouvelle série exclusive avec Then You Run le 16 avril, et enfin du stand-up Ramy Youssef: In Love le 17 avril.

13 avril Euphoria – Saison 3

15 avril The Dark Wizard – Saison 1

1 6 avril Then You Run – Saison 1

17 avril Ramy Youssef: In Love – Stand-up



Source : HBO Max