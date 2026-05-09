Toujours en voie de se faire racheter, Warner continue tout de même de bichonner sa plateforme de streaming qui reçoit aujourd'hui une nouvelle série évènement. HBO Max accueille ce jour une nouveauté venue tout droit du pays du soleil levant. Bien partie pour coller au train du succès de l'excellente Shogun sur Disney+, cette nouvelle série pourrait bien marquer le coup. C'est en tout cas l'une des plus grosses séries de l'année à venir sur HBO Max.

Une nouvelle série évènement débarque sur HBO Max

HBO Max lance aujourd'hui sa nouvelle série qui mélange drame et action : Song of Samouraï. Il s'agit d'une adaptation du célèbre manga à succès Chiruran Shinsengumi Requiem de Shinya Umemura, créateur de l'adaptation de Record of Ragnarok, et Eiji Hashimoto qui officie en tant qu'illustrateur. La série HBO Max devrait rester plutôt fidèle à l'œuvre d'origine et nous transportera à Kyoto à la fin de l'ère Edo. Le récit suit le jeune Toshizo Hijikata, un combattant qui cherche à trouver sa place au sein des Shinsengumi, une lignée de samouraïs ayant pour mission de défendre Kyoto.

Cette nouvelle série HBO Max nous promet en tout cas une action spectaculaire, dans la droite lignée du manga, mais aussi des décors impressionnants. Ce que nous laisse entrevoir la bande-annonce officielle tend à le confirmer et donne surtout furieusement envie. Au casting, on retrouvera des visages familiers d'autres programmes japonais, forcément moins connus par chez nous, comme Yuki Yamada, Ayano Go ou encore Kento Nakajima. Elle est écrite par Masaaki Sakai vu dans le film Yokaï, le monde des esprits avec Catherine Deneuve, et réalisée en partie par Kazutaka Watanabe qui a travaillé sur l'excellent Les feuilles du manguier, un film indépendant reconnu à travers le monde. Song of Samouraï est donc désormais disponible sur HBO Max et diffusé sur la chaine TBS au Japon.