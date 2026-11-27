Difficile d’oublier DARK, la série allemande qui avait retourné le cerveau des abonnés Netflix avec son atmosphère particulièrement oppressante et ses mystères temporels fascinants. Classée 58e parmi les meilleures séries du XXIe siècle par la BBC, elle affiche encore un score démentiel sur Rotten Tomatoes compris entre 90 et 100% au fil de ses trois saisons. Autant dire que Jantje Friese et Baran bo Odar ont placé la barre très haut et se sont taillés une sacrée réputation. Bonne nouvelle pour les amateurs de leur travail, le duo est enfin de retour avec une nouvelle série événement, attendue pour mars 2027 sur HBO Max. La plateforme vient justement de dévoiler la première bande-annonce de Sonnental, leur nouvelle série.

HBO Max présente sa série des créateurs de Dark

Composé de six épisodes, ce nouveau thriller nous entraîne dans une petite ville allemande où les meurtres se multiplient. On retrouve Lisa Vicari de Dark, dans le rôle d'Anja Vogler, une profileuse envoyée dans sa ville natale pour enquêter sur un homicide sordide. Rapidement, elle découvrira que les crimes semblent reproduire les histoires de Struwwelpeter, un célèbre livre allemand pour enfants publié en 1845 qui cache des contes macabres pensés pour effrayer les plus jeunes. Dans ces histoires les enfants désobéissants connaissent des destins terribles. Et avec les créateurs de Dark aux commandes, on peut évidemment s’attendre à quelques révélations surprenantes, des pistes trompeuses et des retournements de situation dont le duo a le secret. Pour HBO Max, c’est clairement l’une de ses séries événements de l’année prochaine.

Elle pourra compter sur un casting aux petits oignons. Lisa Vicari donnera notamment la réplique à Peter Kurth (Babylon Berlin), qui incarnera l’enquêteur Norbert Troschitz. Jan Friedrichsen, Iris Böhm, Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević et Stipe Erceg complètent également la distribution. La série HBO Max sera disponible en mars 2027, avec donc six épisodes pour la première saison.

Source : HBO Max