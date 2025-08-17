HBO Max frappe fort pour ce jour férié du 15 août avec plusieurs films très bien notés et une saga totalement culte du cinéma. De quoi passer une belle journée ciné.

En ce 15 août, HBO Max met en ligne plusieurs longs-métrages qui devraient plaire à des publics très différents. Entre comédie familiale, thriller haletant et saga d’action culte, il y a de quoi occuper sa journée… ou son week-end. Parfait d'autant que les autres plateformes comme Netflix ou encore Prime Video ne sont pas en reste.

Un 15 aout bien rempli sur HBO Max

Avec Joyeuse fête des mères, HBO Max ouvre le bal avec une comédie chorale pleine de tendresse portée par Jennifer Aniston, Julia Roberts et Kate Hudson. Le film entremêle plusieurs histoires autour des liens familiaux et des petites surprises que réserve la vie. C’est léger, touchant et parfait pour une soirée où l’on cherche à se détendre sans prise de tête.

On retrouve aussi Un homme idéal, ici HBO propose aussi un thriller psychologique intense porté par Pierre Niney et Ana Girardot. On y suit un jeune écrivain prêt à tout pour connaître le succès, qui se retrouve pris dans une spirale de mensonges. Un récit haletant, qui tranche radicalement avec la légèreté de la comédie précédente. Un très bon film français.

15/8 Joyeuse fête des mères (HBO Max) Un homme idéal Rush Hour 1, 2 & 3



Du culte sur la plateforme

Mais la vraie attraction de ce 15 août sur HBO Max, c’est bien le retour du duo culte formé par Jackie Chan et Chris Tucker. Dans Rush Hour, les deux acteurs enchaînent les répliques drôles et les cascades impressionnantes, du premier film où un policier de Hong Kong débarque à Los Angeles, jusqu’au troisième volet qui les entraîne à Paris. Action débridée, humour irrésistible et alchimie parfaite : c’est le moment rêvé pour (re)découvrir cette saga qui a marqué les années 2000. Avec ces trois ajouts, HBO Max mise sur la diversité pour séduire un large public. Entre émotions familiales, suspense psychologique et déferlante d’action comique, cette sélection du 15 août promet de satisfaire tous les goûts.

Source : HBO