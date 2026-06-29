Le programme de la semaine sera avant tout placé sous le signe des films sur HBO Max. Entre des classiques indémodables et des œuvres contemporaines déjà cultes, voici ce qui vous attend cette semaine.

Comme chaque semaine, les plateformes de SVOD déploient tour à tour leurs nouveautés. Pour beaucoup, faute de communication autour du programme de juillet 2026, difficile d’y voir parfaitement clair. Mais chez HBO Max, en revanche, tout est limpide. La plateforme misera avant tout cette semaine sur des films, avec de grands classiques et des œuvres modernes déjà incontournables. Voici toutes les nouveautés de la semaine sur HBO Max.

Les nouveaux films de la semaine sur la plateforme

Le mois se terminera en beauté, et juillet démarrera sur les chapeaux de roues du côté des films sur la plateforme. Les abonnés pourront d’abord découvrir Companion, l’excellent thriller porté par Sophie Thatcher (Yellowjackets) et Jack Quaid (The Boys). Les deux acteurs incarnent un couple invité à passer un weekend entre amis, mais le séjour dans un chalet isolé va vite virer au cauchemar lorsqu’un des invités se révèlera ne pas être ce qu’il prétendait être. Un film qui s’apprécie davantage lorsqu’on le regarde sans rien en avoir lu dessus.

Plusieurs classiques modernes sont également attendus cette semaine sur HBO Max comme Call Me By Your Name, la romance lumineuse avec Timothée Chalamet ou encore Troie, et sa fresque épique portée par Brad Pitt. La semaine ne se conclura avec l’un des films événements de ces dernières années : Everything Everywhere All at Once. Couronné de 7 Oscars, dont ceux du Meilleur Film et de la Meilleure Réalisation, ce film mêlant science-fiction, comédie, drame familial, multivers et arts martiaux est déjà un incontournable. Voici tous les nouveaux films qui intégreront le catalogue de HBO Max cette semaine :

30 JUIN

COMPANION - Film

1ER JUILLET

Bang My Box: The Robin Byrd Story - Documentaire

2 JUILLET

Call Me By Your Name - Film

3 JUILLET

Un jour dans mon corps

Troie

4 JUILLET

Skin

5 JUILLET

Everything Everywhere All at Once

Les nouvelles séries de la semaine sur HBO Max

Le programme sera en revanche bien plus léger du côté des séries, avec seulement deux nouveautés cette semaine. Les abonnés pourront ainsi d’abord découvrir le drama japonais Deep Revenge, centré sur une jeune femme qui se réveille de quatre ans passés dans le coma à la suite d’un grave accident. A son réveil, elle découvre que l’enfant qu’elle portait n’a pas survécu, que son visage a été atrocement mutilé et que l’amour de sa vie s’est remarié. Mais plus elle en apprend sur les causes de son accident, plus celui-ci semble prémédité. Enfin, HBO Max accueillera la troisième saison de l’émission de divertissement Retour à l'instinct primaire : Le choc des légendes, qui met en compétition des survivalistes aguerris qui s’affrontent pour remporter les 100 000 dollars promis au vainqueur. Voici, sans plus attendre, le programme des séries sur HBO Max :

3 JUILLET

Deep Revenge

5 JUILLET