HBO Max a fait beaucoup de bruit dernièrement avec l'arrivée de la série A Knight of the Seven Kingdoms, le nouveau spin-off de Game of Thrones. Mais elle pourrait bien créer l'événement une nouvelle fois avec une nouvelle série qui a déjà fait beaucoup parler lors de sa diffusion au Canada, disponible dès aujourd'hui chez nous.

HBO Max lance une nouvelle série évènement et c'est déjà un succès

La plateforme HBO Max s'est offert les droits de Heated Rivalry, une série bouleversante sur le milieu très masculin qu'est le hockey sur glace. Adaptée de la série de romans à succès Game Changer, la série nous raconte le parcours de deux joueurs professionnels de hockey sur glace. Le premier, Shane, est Canadien et joue chez les Métros de Montréal, tandis que le second, Ilya, est Russe et joue pour une équipe rivale. Si les deux hommes s'affrontent sur la glace, ils développent peu à peu une attirance qui se transformera petit à petit en une relation secrète sur plusieurs années. Cette nouvelle série HBO Max parle donc d'amour sur un sujet encore très tabou dans un milieu réputé pour être très masculin et où l'homosexualité n'est pas vraiment vue d'un bon œil.

Heated Rivalry n'arrive chez nous qu'aujourd'hui sur HBO Max, mais elle a déjà cartonné au Canada. Outre le sujet aussi important que sensible, elle a été saluée pour son casting et sa réalisation. Elle adapte visiblement avec brio les romans, notamment le second volume. Sur Rotten Tomatoes, elle affiche un score très positif de 96 % pour les critiques et 88 % selon l'avis des spectateurs. Les avis sont dithyrambiques à son sujet, parlant d'une série dans l'air du temps, aussi touchante qu'importante. Heated Rivalry est dispo dès aujourd'hui sur HBO Max.

Bande-annonce de la saison 1 de Heated Rivalry

