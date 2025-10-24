Aujourd'hui sur HBO Max, il y a de très grosses sorties qui sont désormais disponibles. Surtout si vous aimez les films de super-héros à l'ancienne, antérieurs à l'ère bien connue du MCU.

C'est un jour important pour les abonnés de HBO Max ! Ce 24 octobre, le catalogue de la plateforme s'enrichit de deux ajouts majeurs qui vont satisfaire à la fois les amateurs de super-héros sombres et les fans de thrillers psychologiques angoissants. Au programme, l'intégrale de la trilogie Blade de Marvel et le film The Nocebo Effect.

Une trilogie culte sur HBO Max

Le "Daywalker" est de retour pour chasser les vampires ! Dès aujourd'hui, les trois films de la saga culte Blade, menée par Wesley Snipes, sont disponibles en streaming sur HBO Max. C'est l'occasion parfaite de se replonger dans l'univers sombre et stylisé qui a prouvé que les super-héros pouvaient aussi être des icônes de l'horreur-action.

Si vous aimez les vampires, il est clairement impératif de se replonger dedans sur HBO Max. Le premier film est un véritable précurseur, souvent cité comme celui qui a ouvert la voie à des adaptations de comics plus sombres et adultes, bien avant l'ère moderne du genre. L'expérience atteint son apogée avec Blade 2, un chef-d'œuvre du genre dirigé par le visionnaire Guillermo del Toro, salué pour son design de créatures innovant (les Reapers) et ses scènes d'action viscérales et percutantes.

Enfin, la saga est portée par un héros iconique, Wesley Snipes incarne à la perfection ce demi-vampire torturé avec un style de combat et un charisme inégalés, sans oublier que le troisième volet introduit également des personnages appréciés comme Hannibal King (Ryan Reynolds). Bref, c'est quand même du lourd dans le cinéma de super-héros. Et c'est dispo sur HBO Max.

Un thriller en plus

Pour ceux qui préfèrent une tension plus psychologique, The Nocebo Effect fait également son arrivée sur la plateforme HBO Max ce 24 octobre. Ce thriller captivant promet de jouer avec vos nerfs et votre perception de la réalité.

Le film met en vedette la talentueuse Eva Green dans le rôle d'une créatrice de mode souffrant d'une maladie étrange qui défie tout diagnostic médical. L'arrivée d'une aide-soignante énigmatique et l'utilisation de remèdes traditionnels philippins ouvrent la porte à des forces plus obscures, forçant l'héroïne à confronter ses secrets enfouis.

Source : HBO Max