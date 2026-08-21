Aujourd'hui marque la sortie sur la plateforme SVOD HBO Max de plusieurs gros films, dont un français qui avait bien marqué les spectateurs à sa sortie au début des années 2000.

Fidèle à son habitude, HBO Max garnit principalement son catalogue de nouveaux films de façon quasi quotidienne, sans toutefois oublier bien sûr la rubrique séries, avec notamment la sortie récente de sa nouvelle exclusivité phare, Lanterns, s'inspirant des super-héros à l'anneau vert emblématiques de DC. Aujourd'hui, c'est toutefois la catégorie films qui accueille son lot de nouveautés avec pas moins de quatre nouvelles entrées.

Des films marquants de leur époque à leur façon disponibles ce 21 août 2026 sur HBO Max

Parmi les quatre nouveautés côté films à rapporter ce 21 août 2026 sur HBO Max, on retiendra surtout l'arrivée de la série de longs-métrages français Banlieue 13 et Ultimatum, sortis respectivement en salles en 2004 et 2008. S'ils n'ont pas vraiment emballé la critique, le succès populaire a été au rendez-vous, le nom de cette licence ayant marqué à sa manière le cinéma français.

Banlieue 13 et Ultimatum, disponible donc dès aujourd'hui sur HBO Max, placent pour rappel leur récit dans une banlieue coupée du reste de Paris en 2013 par un mur érigé par le gouvernement pour contenir la criminalité et sont une série de films d'action qui a notamment marqué les esprits par ses scènes de parkour spectaculaires et réalisées sans artifices ni effets numériques.

Un gros film d'action américain pour compléter le tout

L'autre nouvelle sortie notable dans la rubrique films de HBO Max est Wild Wild West, sorti en 1999 avec notamment Will Smith dans le rôle principal. Il place quant à lui son intrigue dans une version dystopique du Far West américain, en l'an 1869, où des gadgets très typés steampunk sont légion. Lui aussi n'a pas forcément su séduire la critique, mais plutôt le public dans les salles obscures.

Toutes les sorties du 21 août 2026 sur la plateforme SVOD de HBO

Outre Banlieue 13, Ultimatum et Wild Wild West, voici donc à titre de rappel et plus en détail toutes les sorties du 21 août 2026 sur HBO Max :

Banlieue 13

Banlieue 13 : Ultimatum

Les Traducteurs

Wild Wild West

Source : HBO Max