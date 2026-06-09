Les histoires de droits d’auteur entraînent parfois un petit méli-mélo. HBO Max aura donc le privilège de diffuser l’une des séries les plus attendues des geeks en France.

Alors que Netflix semble s’être donné pour mission d’adapter en prises de vues réelles tout ce qui a un jour été populaire, manga comme dessins-animés américains, Disney+ met lui aussi à l’honneur certains ténors de l’animation. L’un d’eux va justement revenir avec une nouvelle série, qui s’est dévoilée au travers d’une nouvelle bande-annonce… mais elle arrivera sur HBO Max chez nous.

HBO Max met la main sur une série attendue en France

Le géant américain vient en effet de dévoiler une première bande-annonce d'Adventure Time: Side Quests, une nouvelle série présentée comme un complément de l’originale plutôt qu’une suite. L’occasion pour les fans de retrouver les terres colorées du Royaume de Ooo, mais aussi des versions plus jeunes de Finn et Jake. Les deux compères partiront à la rencontre de peuples improbables, affronteront des créatures loufoques et enchaîneront toujours les quêtes aussi héroïques qu’absurdes. L’humour décalé qui a fait le succès de la série sera toujours présent. Si la série est prévue pour le 29 juin sur Disney+ et Hulu aux Etats-Unis, il faudra la regarder sur HBO Max en France.

La bande-annonce met également en avant une direction artistique légèrement plus colorée et plus lumineuse que l’originale, qui sied parfaitement à l’univers de la licence. Aux commandes de cette série, les fans historiques retrouveront plusieurs vétérans comme Nate Cash, ancien artiste de la série principale qui officiera cette fois en tant que producteur exécutif et showrunner. Darrick Bachman est également en soutien sur l’histoire quand Niki Yang et Victor Courtright assurent la réalisation. Côté casting, le jeune Finn sera cette fois incarné par la voix de Sasha Knight (Super Noël, la série), quand John DiMaggio (Futurama, Kim Possible) reprendra son rôle emblématique de Jake. Les fans de la première heure pourront également retrouver plusieurs figures incontournables de la franchise, dont le Roi des Glaces , Princesse Chewing-Gum, Marceline ou encore BMO.

Cette nouvelle série, qui sera donc diffusée sur HBO Max en France, n’est d’ailleurs qu’un des nombreux projets actuellement en développement autour de l’univers d’Adventure Time, dont un film et une série centrée sur BMO.