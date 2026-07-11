En attendant des nouvelles d'Hogwarts Legacy 2 et de la série Harry Potter à venir sur la plateforme SVOD HBO Max, un nouveau jeu à l'attention des fans prend date.

Tandis que l'année 2026 marque le 25e anniversaire de la sortie en salles de Harry Potter à l'école des sorciers, un événement majeur qui a propulsé la franchise du Monde des Sorciers vers de nouveaux sommets, la franchise désormais cultissime se fend d'un nouveau produit dérivés en attendant d'autres projets d'adaptation de l'univers du célèbre sorcier, dont la série HBO Max à venir ce 25 décembre, et qui va justement adapter le premier livre de la saga littéraire.

Une nouvelle façon d'arpenter l'école d'Harry Potter

D'ici là, MinaLima développe un jeu de société dans le même univers intitulé « Harry Potter: Defenders of Hogwarts ». Le projet fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter et a largement dépassé son objectif initial de 66 780 euros. À ce jour, il a en effet a récolté plus de 850 000 euros, alors qu'il reste encore 12 jours avant la fin de la campagne. Le projet verra donc bel et bien le jour, et les premières expéditions aux contributeurs devraient avoir lieu pour le mois d'octobre 2026.

Harry Potter : Defenders of Hogwarts se présente comme un jeu de plateau asymétrique de construction de deck pour 2 à 5 joueurs. Les défenseurs de Poudlard peuvent choisir de représenter les maisons Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle, tandis qu'un autre joueur contrôle les Forces du Mal qui envahissent l'école de magie.

Les joueurs explorent une version plateau du château de Poudlard en utilisant divers sorts et capacités emblématiques de la franchise Harry Potter. L'objectif des défenseurs de Poudlard est d'obtenir deux Boucliers de défense, alors que le joueur incarnant les Forces du Mal doit rassembler tous les jetons du « Chemin des Forces du Mal » pour remporter la victoire.

Différentes éditions pour soutenir les travaux de l'école des sorciers

À noter qu'il existe trois niveaux de contribution si vous souhaitez soutenir la campagne Kickstarter de Harry Potter: Defenders of Hogwarts. Le niveau « Defender » coûte 78 euros et comprend un exemplaire du jeu ainsi qu'une impression artistique exclusive à Kickstarter. Le niveau « Guardian » coûte 154 euros et inclut le jeu, l'impression artistique, un fourreau de boîte de luxe, un ensemble d'amélioration des jetons en bois, un set de pin's pour les joueurs et un ensemble de protège-cartes, le tout exclusif à Kickstarter. Enfin, le niveau « Collector », à 374 euros, comprend tous ces éléments ainsi que la boîte collector, dont la livraison doit avoir lieu à partir de mars 2027.

Source : Kickstarter