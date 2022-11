Squeezie, la star du Youtube et du Twitch français s'invite au Musée Grévin avec sa propre statue de cire. Comme quoi, tout arrive.

Le YouTubeur, streamer et entrepreneur Squeezie va donc avoir l'honneur de faire son entrée au Musée Grévin avec sa propre statue. Cela sera de fait la première personnalité de YouTube à être au sein du musée. De son vrai nom Lucas Hauchard, son double sera inauguré le 2 décembre prochain. Sa statue de cire prendra place dans la Salle des Colonnes, soit la plus grande salle du musée à l'heure actuelle.

Squeezie, un artiste comme un autre

Squeezie, posant devant le sculpteur Claus Velte. @Musée Grevin

Squeezie est donc reconnu par le "grand public" (enfin?) comme étant un artiste comme un autre, ce genre d'annonce étant un peu une consécration en France. La statue est le résultat d'un travail de six mois, par l'artiste Claus Velte et le reste des équipes du Musée Grévin. D'après le communiqué de presse, le streameur sera accompagné de son chien Natsu. Non loin de stars comme Pierre Richard, Céline Dion ou encore David Bowie comme le précise l'annonce sur le sujet.

Evidemment il y a eu toutes les étapes obligatoires pour arriver à ce résultat à savoir : une séance photo, vidéo, des captures d'image en 3D, mesure du corps et du visage, moulure des mains, etc. Plusieurs mois après, les détails comme la coiffure ont été vérifiés par l'artiste lui même. Enfin comme le veut la tradition, Squeezie pourra choisir la tenue de sa statue.

Que pensez-vous de l'arrivée de Squeezie au Musée Grévin ?