Si il y a bien un anime culte qui fut un monument pour toute une génération c'est bel et bien Goldorak. Et justement, la série annonce son grand retour !

Il y a des nouvelles dont on attendait clairement pas l'arrivée. Ainsi celle du jour concerne l'anime culte Goldorak. En effet inutile de faire durer le suspens vous avez compris : Goldorak est de retour via une toute nouvelle série d'animation. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas tout jeune car elle a été diffusée pour la première fois au Japon en 1975.

Le retour du roi

C'est donc lors du festival AkibaDaisuki à Tokyo que l'on a pu apprendre le retour de la série culte grâce au projet Goldorak U avec une sortie prévue pour 2024 sur différentes plateformes. Durant cet événement le teaser officiel (visible ci-dessus) a été diffusé et a eu des retours positifs de la part du public. D'ailleurs des membres éminents de l'animé et du manga étaient présents, tels que M. Go Nagai en personne, le mangaka qui n'est rien d'autre que le papa de Goldorak ainsi que :

M. Ichinao Nagai, Producteur Exécutif de Dynamic Planning

M. Mitsuo Fukuda, Réalisateur

M. Yoshiyuki Sadamoto, Concepteur de personnages

M. Ichiro Okouchi, Scénariste

Dr. Essam Bukhary, PDG de Manga Productions

Dr. Essam Bukhary, PDG de Manga Productions, a déclaré dans ce contexte et avec enthousiasme :

Le retour de la série bien-aimée Goldorak est une nouvelle passionnante pour les fans de séries animées du monde entier. Nous sommes fiers de distribuer cette série, qui a une histoire riche et une base de fans incroyable. En étroite collaboration avec Dynamic Planning, nous souhaitons faire découvrir Goldorak U à la fois aux fans de longue date mais également à la nouvelle génération de téléspectateurs

L'objectif est donc double puisqu'il s'agit de charmer les nostalgiques mais aussi tenter d'attirer du jeune public, volontiers plus porté sur du contenu plus moderne à l'image de SNK.

Un projet qui promet du lourd

Le teaser officiel de Goldorak U a révélé le casting, qui comprend donc M. Go Nagai, créateur de l'œuvre, le réalisateur M. Mitsuo Fukuda, connu pour son travail sur Mobile Suit Gundam SEED, et le concepteur de personnages M. Yoshiyuki Sadamoto, qui a travaillé sur Neon Genesis Evangelion et Summer Wars. La musique est composée par M. Kohei Tanaka, célèbre pour son travail sur One Piece... Que du beau monde pour ce retour d'entre les morts. En attendant le dessin animé l'année prochaine, vous pourrez profiter du jeu Goldorak Le Festin des Loups le 14 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series , Xbox One et PC.