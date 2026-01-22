Le mystère plane peut-être toujours sur ce qui se trame entre les murs de Santa Monica Studio depuis la sortie de God of War Ragnarök, mais une chose est sûre : les joueurs n’en ont pas encore terminé avec Kratos. En effet, les nombreuses rumeurs entourant les futurs projets du studio n’ont peut-être toujours pas donné suite à l’heure où sont écrites ces lignes, mais le projet d’adaptation en cours chez Prime Video, lui, semble bien avancer. Et l’interprète de Kratos dans la saga nordique n’a pas manqué de s’exprimer à ce sujet.

Le Kratos des jeux s’exprime sur son remplaçant dans la série God of War

Vous l’avez sans doute vu passer, après de longs mois d’incertitude sur la question, Amazon a finalement levé le voile sur l’identité de l’acteur qui aura la chance d’incarner le dieu grec à l’écran dans la série God of War : Ryan Hurst. Après Terrence 'T.C'. Carson et Christopher Judge, il sera donc le troisième acteur à se glisser dans la peau de Kratos, un rôle qui a définitivement marqué la carrière de ses prédécesseurs. En particulier pour ce qui concerne Christopher Judge, qui n’a pas hésité à partager son enthousiasme quant au choix d’Amazon.

« Tout ce que je voulais pour celui qui serait choisi pour incarner Kratos, c’est qu’il aime, chérisse et respecte Kratos autant que nous. Et avec Ryan Hurst, ils l’ont fait » a-t-il notamment déclaré à l’occasion de la Fan Expo Portland. « C’est un choix magnifique, non seulement parce que c’est un grand acteur, mais aussi parce que c’est une personne formidable. Et un joueur, qui a d’ailleurs joué à God of War depuis ses débuts. Alors, bravo. Vous avez trouvé un excellent Kratos pour la série. Déchire tout Ryan ! ».

Une déclaration à la fois touchante et pleine de sincérité, donc, comme on en a toujours l’habitude avec Christopher Judge. Il faut dire aussi que pour ce dernier, Ryan Hurst est loin d’être un étranger. Car rappelons si nécessaire qu’avant d’être choisi pour incarner Kratos dans la future série, ce dernier a également eu l’occasion d’incarner Thor dans God of War Ragnarök, où il a partagé de nombreuses scènes avec Christopher Judge. De quoi n’augurer que de bonnes choses pour la série Prime Video, donc, qui sera justement basée sur la saga nordique.

Source : X