Le film Ghost of Tsushima est l'une des prochaines adaptations phare de PlayStation. Mais contrairement au long-métrage Gran Turismo qui sort déjà cet été, rien ne presse pour les aventures de Jin Sakai sur grand écran. Ce qui compte, c'est le résultat final et selon le metteur en scène, on peut s'attendre à du très lourd.

Le film Ghost of Tsushima devrait éblouir les joueurs

Les ambitions du réalisateur Chad Stahelski pour le film Ghost of Tsushima sont grandes. Lors de différentes interviews, le cinéaste a insisté sur ce qu'il voulait ou ne voulait pas. Et ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est avoir quelque chose d'authentique qui ne trahisse pas le matériel d'origine. L'un des plus gros défis à ce niveau va être de faire accepter un long-métrage entièrement en japonais, sous-titré dans les différentes langues de chaque pays, avec un casting nippon.

Mais il est conscient des répercussions négatives que cela pourrait avoir d'un point de vue financier, et cherche donc un équilibre entre sa vision et la performance commerciale attendue par Sony Pictures et PlayStation Productions. Par ailleurs, il avait déjà promis que le film Ghost of Tsushima serait « visuellement époustouflant ». Et visiblement, il n'a pas changé son fusil d'épaule et se servira même de son expérience sur John Wick 4 pour asséner une claque. Surtout en termes de couleurs, puisque les joueurs qui ont terminé GoT le savent, le jeu de Sucker Punch offre des panoramas à couper à souffle avec des dégradés étincelants.

J'espère que ce que nous avons appris ces dernières années avec le DI (Digital intermediate) - le processus qui permet notamment d'ajuster les couleurs avant la finalisation du film - permettra de pousser la dimension cinématographique à un niveau que Ghost of Tsushima mérite. Vous pouvez voir les violets et les roses, nous pouvons pousser les couleurs aussi loin que nous l'avons fait avec John Wick : Chapitre 4. Via IGN.

Un hommage à Akira Kurosawa

En plus de son mode classique, avec ses couleurs étincelantes, Ghost of Tsushima a une option pour appliquer un filtre « Kurosawa » à l'ensemble du jeu. Kurosawa comme dans Akira Kurosawa, le légendaire réalisateur japonais. Une fois le filtre en place, l'écran passe au noir et blanc avec des griffures sur l'image, afin de reproduire certaines caractéristiques de pellicule. Un mode étonnamment très réussi qui pourrait avoir sa place dans le film Ghost of Tsuhima.

De quelle manière ? Là est toute la question, mais Chad Stahelski a déclaré à nos confrères d'IGN qu'il y a « une conversation en cours » à ce propos. Pourquoi pas une explosion de couleurs pour la quasi-totalité du long-métrage, et une séquence en noir et blanc au milieu, lors d'un affrontement important par exemple ?

Chad Stahelski veut tellement prendre son temps, qu'aujourd'hui, le film n'a pas de casting. Mais deux acteurs se déchirent le rôle principal : Andrew Koji, un artiste martial et cascadeur, mais également Daisuke Tsuji, l'interprète de Jin Sakai dans le jeu.