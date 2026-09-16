Casey Bloys, le PDG de HBO et responsable du contenu Max, est revenu en interview sur les projets à venir autour de l'univers de Game of Thrones à l'occasion des Emmy Awards.

La franchise Game of Thrones a encore de belles choses à proposer. Casey Bloys vient de confirmer la fenêtre de sortie pour la saison 2 de A Knight of the Seven Kingdoms, le deuxième spin-off préquel de la série principale. Il a aussi rappeler que ce n'est pas le seul projet en cours dans cet univers. Cependant, il ne faudrait pas s'attendre à davantage chez HBO pour le moment.

La saison 2 de Knight of the Sevens Kingdoms se date pour 2027

Deadline a pu s'entretenir avec Casey Bloys, PDG de HBO, durant l'after-party des Emmy Awards cette semaine. La journaliste Nellie Andreeva l'a interrogé sur les plus grandes licences en développement sur la chaîne et sa plateforme de SVOD, Max. À ce titre, Game of Thrones était évidemment un sujet inévitable.

Face aux projets de toutes sortes qui se succèdent autour de Game of Thrones, Andreeava a notamment pris le temps de demander à Bloys si d'autres spin-offs étaient en prévision. Ça a été l'occasion pour Bloys de partager une bonne nouvelle pour la série A Knight of the Seven Kingdoms. C'est maintenant officiel, la saison 2 « sortira dans la première moitié de 2027 ». Soit un an seulement à attendre depuis les derniers épisodes, et comme le rappellent certains sur les réseaux sociaux, c'est à ça que nous étions habitués à une époque1.

© HBO

Pas de nouveau spin-off en vue pour Game of Thrones

Cependant, Casey Bloys a aussi une mauvaise nouvelle pour les fans de l'univers. Il a d'abord rappelé que HBO travaille à développer la série A Knight of the Seven Kingdoms et sur la saison finale de House of the Dragon. Ça fait déjà deux gros projets à porter pour le moment. Dès lors, il ne faut pas vous attendre à un autre spin-off pour le moment :

Vous voulez dire en plus de Knight of the Seven Kingdoms, qui est nommée aux Emmy Awards [...] ? Et en plus de House of the Dragon ? À part ça, non, rien d'autre. Casey Bloys, pour Deadline.

Bien sûr, ces déclarations concernent les projets produits par le network HBO. Le film Game of Thrones Aegon le Conquérant est bien sûr toujours d'actualité.