Frieren s’est imposé comme l’un des phénomènes incontournables de l’animation japonaise moderne. Adaptée du manga de Kanehito Yamada, la série a fait exploser la popularité de l'œuvre lors de ses débuts en 2023. Trois ans plus tard, le studio Madhouse est venu retransposer à merveille la mélancolie de l'œuvre avec une saison 2 de qualité en début d’année. Avec seulement 10 épisodes au compteur, la communauté attend fatalement avec impatience la suite. Le studio a justement donné des nouvelles de la saison 3 de Frieren, et, aux yeux de certains, elles seront loin d’être bonnes.

Il faudra patienter jusqu'à la saison 3 de Frieren

Il faudra donc encore prendre son mal en patience avant de retrouver Frieren et sa petite troupe. Devenue en quelques mois, l’une des séries les plus appréciées de la scène des anime, la série ne reviendra pas avant un moment. Lors de l’Anime Expo 2026, le studio a en effet confirmé que la saison 3 de Frieren Beyond Journey’s End n’est pas attendue avant octobre 2027. Une attente qui peut sembler particulièrement longue pour les fans les plus impatients, mais que l’équipe assume pleinement afin de continuer à livrer le niveau de qualité qui a fait la réputation de la série. Tomoya Kitagawa, réalisateur de l’anime Frieren, a d’ailleurs expliqué lors de l'événement que la saison 3 n’était qu’aux premières étapes de sa production.

L’équipe est donc actuellement occupée à « créer les designs, les concepts artistiques et les storyboards de la saison 3 », a-t-il déclaré à cette occasion. « Notre mentalité, c’est de faire mieux à chaque fois », a-t-il ajouté. Un niveau d'exigence qui explique pourquoi la saison 3 de Frieren prendra du temps. Il faut admettre qu’un tel niveau de qualité est chronophage. Pour preuve, Kitagawa a expliqué qu’une simple courte séquence de la scène d’ouverture de la saison 2 avait nécessité à elle seule 1000 dessins. Le chantier s’annonce d’autant plus colossal pour la suite, qui suivra l’arc de la Terre d’Or qui introduira notamment Macht, l’un des antagonistes les plus marquants du manga. « C’est un arc épique et romantique. Nous allons faire de notre mieux pour surpasser la saison 2 de Frieren. » Il n’y a plus qu’à attendre octobre 2027 pour voir le résultat.

Aperçu de Macht dans la saison 3 de Frieren. ©Crunchyroll

Source : Kitagawa via Polygon