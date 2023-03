La sortie du film Super Mario Bros approche à grands pas. Ce mercredi 5 avril 2023, petits et grands vont pouvoir découvrir l’adaptation d’Illumination, les créateurs de Moi, Moche et Méchant, dans les salles obscures. Une semaine avant le grand jour, deux petites surprises pourraient bien avoir été révélées à l’avance.

L'acteur original de Mario dans le film ?

Les premiers vrais pas de Nintendo dans le monde du cinéma sont imminents. Une adaptation particulièrement attendue qui fait déjà débat avant même sa sortie dans les pays anglo-saxons. En cause, le choix de Chris Pratt pour incarner la mascotte la plus célèbre du jeu vidéo. Beaucoup de joueurs Outre-Atlantique regrettent en effet que Big N ait mis de côté la voix emblématique de Mario au profit d’une star hollywoodienne dont la performance est loin de convaincre au vu des trailers. Pourtant, selon une dernière rumeur, Charles Martinet pourrait avoir le droit à deux petits caméos dans les versions anglais et hispaniques du film Super Mario Bros. Attention, petit spoiler potentiel ci-dessous.

D’après le site espagnol eCartelera, la voix originale de Mario sera bien dans l’adaptation. Selon leurs sources, Charles Martinet incarnerait deux personnages, à commencer par le père du plombier. On ne sait en revanche pas s'il apparaîtra directement dans le film Super Mario Bros ou juste via une petite ligne via un flashback ou autre. L’autre rôle qui lui aurait été confié serait un personnage appelé Giuseppe, dont on ne connaît rien non plus. Évidemment, tout ceci reste une rumeur à ce stade, qui ne concerne pas notre territoire.

Une petite surprise à la fin du film Super Mario Bros

Ce qui est confirmé en revanche, c’est que le film Super Mario Bros suivra la tendance initiée par les productions Marvel. Les fans du MCU le savent, il faut constamment attendre jusqu’à la fin du film pour découvrir un petit teasing. Dans une interview accordée à CBR, Chris Pratt a avoué qu’il y aurait bien une scène après les crédits. « A la fin du film, il y a une séquence post-crédit qui vous donne un avant-goût de ce que pourrait être la suite. Et cela me rend très, très enthousiaste. Mais il y a eu des discussions autour de Luigi's Mansion. Je pense que ce serait génial », a expliqué l’acteur.

Maintenant, vous êtes prévenus. Il va falloir patienter confortablement au fond de votre siège quelques minutes encore pour découvrir ce qui se cache après les crédits. Pour mémoire, le film Super Mario Bros suivra les aventures de Mario et de son frère Luigi. En réparant une canalisation souterraine, les deux plombiers se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique où ils feront la rencontre de Bowser.