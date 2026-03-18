Laissée dans un état incertain suite à la fermeture de Cyber Group Studios, la série d’animation FF9 se reconfirme aujourd’hui officiellement avec de nouvelles informations.

C’est maintenant officiel : 2026 nous réserve bien des surprises vis-à-vis de Final Fantasy. En effet, alors que les joueurs Xbox et Nintendo Switch 2 ont enfin pu partir à la découverte de FF7 Remake Intergrade, qui sera rapidement suivi par FF7 Rebirth, tous les voyants semblent également au vert pour indiquer une annonce prochaine de FF7 Remake 3. Mais avant cela, Square Enix a visiblement d’autres surprises dans sa besace. Car après avoir fait l’objet de quelques rumeurs fin 2025, la série d’animation FF9 est aujourd’hui reconfirmée.

La série d’animation FF9 n’est pas morte, c’est officiel

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour les fans de Final Fantasy, qui craignaient que ce projet, dont l’annonce remonte à 2021, n’ait définitivement été abandonné par l’éditeur suite à la fermeture de Cyber Group Studios l’année dernière. Heureusement, il s’avère finalement qu’il n’en est rien, et comme révélé en avant-première par Écran Total au mois de décembre, c’est donc bel et bien le studio français Euro Visual qui en a aujourd’hui la charge. Grâce à ce dernier, on en sait d’ailleurs enfin davantage sur cette future adaptation liée à FF9.

Baptisée Final Fantasy: Black Mages Legacy, celle-ci prendra la forme d’une série d’animation en 2D de dix épisodes, qui dureront en moyenne une vingtaine de minutes chacun. Pour ce qui est du synopsis, voici ce qu’en dit Euro Visual sur son site officiel :

« Imel, Koln, Luciola, Théa, Fala et Doc, les enfants du héros Bibi, sont les derniers mages noirs des quatre continents. Aujourd’hui, ils vivent heureux dans la ville d’ALEXANDRIA, protégés par ses habitants plutôt sympathiques, bien que parfois très curieux. Malheureusement, cette existence paisible n'était pas destinée à durer… Un jour, Koln découvre Mel, figée comme une statue, dans l'auberge où il travaille. Serait-ce l'héritage tragique de leur père qui les rattrape ? » Synopsis officiel

Pour le reste, les fans de FF9 devront en revanche prendre leur mal en patience, puisqu’aucun détail supplémentaire n’a été révélé par la compagnie. Les informations partagées par Écran Total, aujourd’hui vérifiées, parlaient néanmoins d’une fenêtre de sortie fixée à 2028, ce qui pourrait indiquer une diffusion relativement tardive. Gageons que l’avenir nous dira ce qu’il en est réellement. En attendant, on vous laisse sur la première image de Final Fantasy: Black Mages Legacy, dévoilée par Euro Visual pour l’occasion.

© Euro Visual / Square Enix

Source : Euro Visual