FF7 Rebirth, la suite très attendue de Final Fantasy 7 Remake, sera disponible en exclusivité PS5 dès le début de l'année prochaine. Un nouvel épisode qui s'annonce monstrueux. Il faudra compter entre 40 et 50 heures pour l'histoire principale, et environ 100 heures avec tout le contenu annexe. Si vous n'avez pas fait le premier volet de cette trilogie, une séance de rattrapage est proposée dès maintenant.

Plongez dans la saga FF7 Remake d'une autre façon

Avant de découvrir Final Fantasy 7 Rebirth, il vaudrait mieux être à jour sur l'histoire en bouclant FF7 Remake. Square Enix offrira peut-être un résumé des événements, mais si vous voulez approfondir vos connaissances avec une analyse de cet épisode, d'Intergrade et éventuellement un avant-goût de la suite, un éditeur a ce qu'il vous faut. La société Third Editions, qui édite des livres sur le jeu vidéo, les séries TV, le cinéma ou encore l'animation japonaise, s'attaque à FF7 Remake.

Depuis aujourd'hui, Third Editions a mise en vente deux versions du livre La Saga Final Fantasy 7 Remake. Un ouvrage assez dense avec 336 pages. Une façon alternative pour en savoir plus sur le commencement de cette trilogie qui revisite un jeu culte. « Le livre La Saga Final Fantasy VII Remake propose ainsi un voyage dans Midgar. Cette ville-monde qui ne dort jamais, en revivant les événements de ce premier épisode de la nouvelle trilogie accordée à Final Fantasy VII. Une manière d'en appréhender son fonctionnement et d'en révéler tous ses mystères… » peut-on lire en description sur le site Third Editions.

Un bouquin divisé en secteurs qui peut-être consulté en partie gratuitement. Comme pour les autres écrits de l'entreprise toulousaine, quelques pages sont offertes avant de passer à la caisse. La Saga FF7 Remake se décline en deux éditions : la classique à 29,99€ et l'édition limitée First Print à 34,99€. Celle-ci comprend une couverture exclusive, une jaquette réversible, un ex-libris et un exemplaire numérique du livre.

Une grosse nouveauté de Final Fantasy 7 Rebirth dévoilée

FF7 Remake 2, alias Rebirth, aura évidemment tout un tas de nouveautés à tous les niveaux. Et surtout d'un point de vue scénaristique puisque l'aventure sera bien plus longue. Mais le gameplay devrait réserver aussi des surprises, y compris en termes de difficulté. L'une des grosses nouveautés de FF7 Rebirth sera l'implémentation d'une difficulté Dynamique. Quelle(s) différence(s) avec les modes Facile et Normal ? Les monstres s'adapteront au niveau de vos personnages.