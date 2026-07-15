Les choses ne semblent peut-être pas se dérouler au mieux pour le développement de Far Cry 7 si l’on en croit les derniers bruits de couloir à ce sujet, mais une chose est sûre : le projet d’adaptation de la franchise en série télévisée, de son côté, continue doucement mais sûrement de progresser. En effet, cette dernière est peut-être restée discrète depuis les propos polémiques de l’un de ses producteurs au mois d’avril, mais cela n’empêche pas le casting de continuer à s’étoffer, en témoigne l’arrivée d’une nouvelle star en ses rangs.

Steve Buscemi rejoint le casting de la série Far Cry

L’information est tombée hier soir : Steve Buscemi, notamment connu pour ses rôles de M. Pink dans Reservoir Dogs et d'Enoch Thompson dans Boardwalk Empire, rejoint donc officiellement le casting de la série Far Cry aux côtés de Rob McElhenney et Lizzy Caplan. « On espère que vous êtes prêts à être plongés dans le grand bain, à perdre la tête et à prendre quelques décisions catastrophiques en cours de route », peut-on alors lire dans le tweet officialisant la nouvelle, qui ne révèle cependant pas le rôle que jouera l’acteur dans la série.

Et il faut croire que FX, compagnie en charge du projet, a pris une bonne décision puisque l’arrivée de Buscemi au casting n’a pas manqué de piquer l’attention des fans de Far Cry. « Oh wow, alors ça va vraiment être bien, en fait ? », s’étonne par exemple un internaute en réaction à la nouvelle sur X. « Je n’arrive pas à imaginer Steve dans quelque chose qui soit mauvais. Bon sang, ça va être du niveau de Fallout alors, hein ? ». « M. Buscemi ? Vous avez éveillé ma curiosité », renchérit un autre de son côté ; tandis qu’un troisième assure que « c’est un très bon choix ».

La série aurait-elle trouvé son grand méchant ?

Étonnamment, beaucoup imaginent d’ailleurs déjà que Buscemi pourrait incarner l’antagoniste de cette première saison. Même si, à ce stade, les informations à son sujet se font encore relativement rares. Tout ce que l’on sait, c’est qu’à l’instar des jeux, la série Far Cry prendra la forme d’une anthologie où chaque saison sera indépendante, proposant ainsi un nouveau casting, un nouveau décor et son antagoniste dédié. Reste maintenant plus qu’à découvrir ce que nous réserve la première saison réalisée Noah Hawley et Rob McElhenney, sans date de sortie pour le moment.

Source : FX