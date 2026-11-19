Fans de The Legend of Zelda et Final Fantasy ? Dans ce cas, ces nouveaux livres signés Third Editions pourraient faire votre bonheur en plus de faire office de bel objet de collection.

De Tomb Raider à The Legend of Zelda, en passant par Resident Evil, Pokémon ou encore Castlevania, l’année 2026 aura été marquée par de nombreux anniversaires. Et au-delà même des franchises à proprement parler, des paliers importants auront également été atteints par les compagnies qui les façonnent ou les célèbrent. On pense notamment à Xbox, évidemment, mais aussi à Third Editions qui, pour fêter comme il se doit son 10ème anniversaire, propose aujourd’hui de nouvelles éditions de ses ouvrages consacrés à The Legend of Zelda et Final Fantasy 7.

Third Editions sort 2 nouveaux livres consacrés à Zelda et Final Fantasy 7

Bien décidée à revisiter certains de ses plus grands succès à l’aide de nouvelles éditions spécialement conçues pour l’occasion, la maison d’édition française vient en effet tout juste de mettre sur le marché la réédition de ses livres consacrés à The Legend of Zelda et Final Fantasy 7, avec de bien belles nouveautés au programme. « Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel », promet Third Editions sur son site officiel, où les deux ouvrages sont maintenant disponibles.

À l’approche des fêtes de fin d’année, cela pourrait ainsi en faire un cadeau idéal à mettre sous le sapin pour les passionnés de ces deux franchises, ou plus largement encore pour les passionnés de jeu vidéo. Voici un aperçu de ce qui vous attend dans chacun des deux livres :

Zelda : Chronique d’une saga légendaire – Édition 10ème anniversaire

À propos : Cet ouvrage vous propose une analyse de chaque épisode de la franchise, agrémentée de nombreuses informations et anecdotes autour des jeux.

Cet ouvrage vous propose une analyse de chaque épisode de la franchise, agrémentée de nombreuses informations et anecdotes autour des jeux. Nombre de pages : 224

224 Auteurs : Nicolas Courcier, Mehdi El Kanafi

La légende Final Fantasy 7 – Édition 10ème anniversaire

À propos : Cet ouvrage vous replonge dans l’incroyable univers du Final Fantasy 7 original, sorti en 1997 et devenu l’un des porte-étendards de toute une génération. Il revient sur l’ensemble des titres qui ont contribué à forger sa mythologie et décrypte leur contenu à travers des réflexions et des analyses originales.

Cet ouvrage vous replonge dans l’incroyable univers du Final Fantasy 7 original, sorti en 1997 et devenu l’un des porte-étendards de toute une génération. Il revient sur l’ensemble des titres qui ont contribué à forger sa mythologie et décrypte leur contenu à travers des réflexions et des analyses originales. Nombre de pages : 272

272 Auteurs : Nicolas Courcier, Mehdi El Kanafi, Pierre Lovati

© Third Editions

Où acheter les deux livres ?

L’un ou l’autre de ces deux ouvrages vous intéresse ? Dans ce cas, voici où vous pouvez les acheter au meilleur prix. Évidemment, édition limitée oblige, ne tardez pas trop à passer à la caisse, sans quoi vous pourriez bien repartir bredouille.

Zelda : Chronique d’une saga légendaire

FNAC, à 29.90€

Amazon, à 29.90€

La légende Final Fantasy 7

FNAC, à 29.90€

Amazon, à 29.90€

Source : Third Editions