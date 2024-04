La série Fallout arrive à grands pas et il sera possible de regarder le tout premier épisode gratuitement. Mais à une seule condition. Que sait-on à ce propos ?

Dans une démarche innovante pour captiver un large public, Prime Video s'apprête à lancer sa toute nouvelle adaptation de la franchise Fallout, un nom qui résonne profondément auprès des amateurs de RPG. Et ce n'est pas tous les jours qu'une série aussi attendue décide de faire appel à la communauté Twitch pour célébrer son arrivée. En effet, le 11 avril, jour de la première, certains streamers sélectionnés de Twitch diffuseront en direct le premier épisode de la série, simultanément à sa mise en ligne sur Prime Video.

Fallout proposera son premier épisode gratuitement sous certaines conditions

Cette initiative, particulièrement bien accueillie par les fans, vise à étendre la portée de la série auprès des amateurs du jeu original et au-delà. Des noms bien connus de la communauté Twitch, tels que Shroud, BrookAB, et CohhCarnage, figurent parmi les streamers qui partageront ce moment avec leurs followers, offrant une expérience collective unique autour de cet univers post-apocalyptique tant apprécié. Le seul hic, c'est qu'il faut parler anglais, car la série sera forcément entièrement en V.O.

Pour rappel, la série Fallout promet de plonger les spectateurs dans une aventure épique à travers un monde ravagé, suivant les péripéties de Lucy, une habitante d'un abri antinucléaire, Maximus, membre de la Fraternité de l'Acier, et Cooper, un chasseur de primes Goule. Ce trio inédit n'apparaît dans aucun des jeux, offrant ainsi une nouvelle perspective sur l'univers de Fallout tout en restant fidèle à ses éléments iconiques.

Une liste de streamers

Sous la direction du producteur exécutif Jonathan Nolan, connu pour son travail sur des projets mêlant science-fiction et Western comme Westworld, la série est annoncée comme une adaptation ambitieuse et respectueuse de la franchise vidéoludique. Avec plus de 46,4 millions de copies vendues à travers le monde, l'engouement autour de Fallout est indéniable, et cette série se présente comme une occasion rêvée pour les fans de se replonger dans cet univers, ainsi que pour un nouveau public de découvrir la richesse narrative et thématique de Fallout.

Alors, que vous soyez un fan de longue date ou nouveau venu curieux de découvrir l'univers Fallout, cette diffusion en direct sur Twitch et la disponibilité sur Prime Video sont des événements à ne pas manquer. Voici la liste des streamers qui sont concernés :