Non contente de proposer une histoire convaincante et ayant légitimement sa place dans l'univers de Fallout, la série a même canonisé une théorie très répandue chez les fans.

Cette théorie s'intéresse à la mascotte iconique de Fallout, le Vault Boy. Son pouce en l'air a en effet fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. Alors qu'à l'origine ce geste était parfaitement innocent, la série Fallout a adressé un clin d'œil de connivence aux fans.

Un pouce en l'air pour la série Fallout

En 1997, Black Isle Studios et Interplay ont sans s'en rendre compté lancé un véritable monument du jeu vidéo avec Fallout premier du nom sur PC. Pour représenter cette nouvelle licence post-apocalyptique décalée, une mascotte a été imaginée en la personne du Vault Boy. Ce petit personnage est autant le visage de la franchise que de Vault-Tec, la société américaine à qui l'on doit les fameux Abris antiatomiques disséminés un peu partout aux États-Unis.

Dans la plupart des dessins du Vault Boy, nous pouvons le voir avec son pouce en l'air, un clin d'œil et un grand sourire Colgate sur le visage. Puisque Fallout traite d'un monde ravagé par un holocauste nucléaire, ce geste a fait l'objet d'une théorie devenue virale chez les fans. Selon eux, la mascotte tient son pouce en l'air pour s'assurer qu'il est plus gros qu'un champignon atomique hors-champ. Cela signifie que le souriant personnage est suffisamment loin de l'explosion pour ne pas souffrir outre mesure de radiations. Mais il ne s'agissait depuis tout ce temps que d'une simple théorie, réfutée par les développeurs du jeu. Ce jusqu'à la sortie de la série Fallout le 11 avril sur Prime Video.

En plus d'être une adaptation très fidèle et canonique, la série Fallout est un carton atomique. © Amazon Prime Video

Une théorie canonisée par la série canon de Prime Vidéo

Dans le tout premier épisode de la première saison, nous voyons Cooper Howard (autrement connu sous le nom de la Goule dans la série) juste avant l'holocauste qui allait ravager le monde entier. Celui-ci a servi dans l'armée contre les communistes il y a quelques années. Il explique ainsi à sa fille que, lorsqu'une bombe atomique explosait, les soldats devaient lever leur pouce devant le champignon atomique pour s'assurer d'en être suffisamment éloigné... ou pas. La série implique même que c'est à Cooper Howard qu'on doit le pouce en l'air du Vault Boy. Les atomes crochus entre le show et les jeux sont donc clairement assumés.

Nous le savions, la série Fallout devait s'inscrire dans le canon de l'univers post-apocalyptique. Elle s'est ainsi permise d'officialiser cette histoire de pouce en l'air qui n'était jusqu'à présent qu'une simple théorie de fans. Nonobstant cela, le show permet même aux initiés de découvrir pour la première fois plusieurs éléments jusqu'alors quasiment jamais explorée dans les jeux. L'adaptation réalise ainsi le double exploit de rendre un superbe hommage aux jeux dont elle s'inspire, tout en venant légitimement étoffer un lore déjà extrêmement complexe et riche. Une telle performance mérite bien un pouce en l'air à l'attention de Jonathan Nolan et toute l'équipe derrière le show, non ?