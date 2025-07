En attendant avec une certaine fébrilité la saison 2 à venir dans un avenir plus ou moins proche exclusivement sur Prime Video, alors qu'elle a terminé sa production en mai dernier, l'excellente première saison de la série Fallout sortie l'année dernière a tout récemment eu droit à une nouvelle édition qui pourrait valoir le détour pour les collectionneurs en herbe des Terres Désolées.

Un collector de métal qui irradie la classe pour la saison 1 de la série Fallout

Après une sortie exclusive et explosive sur la plateforme SVOD Prime Video en avril 2024, la saison 1 de la série Fallout s'est ensuite déclinée dans un format plus matériel via un coffret DVD ou Blu-Ray, selon les besoins de chacun. Cette semaine toutefois, elle a eu droit à une nouvelle édition physique d'un tout autre calibre, puisqu'elle prend cette fois la forme d'un Steelbook en édition limitée, pour l'heure uniquement disponible en Blu-Ray.

Cette nouvelle édition de la version physique de la saison 1 de Fallout contient donc naturellement les huit épisodes en Blu-Ray 4K, répartis en trois disques, ainsi que des petites affiches de la série, le tout engoncé dans un boîtier Steelbook d'une grande classe, avec notamment l'iconique casque de l'armure assistée T-60 portée dans cette adaptation en live-action par Maximus, compagnon d'infortune de Lucy MacLean.

Si vous souhaitez ajouter ce coffret à votre collection, vous pouvez le retrouver chez Amazon, Cultura et Leclerc à 39,99€, ou chez Fnac, mais cette fois au tarif un peu plus relevé de 49,99 capsules de Nuka-Cola. Voilà en tout cas une manière comme une autre de replonger dans l'emblématique univers post-apocalyptique, en attendant la saison 2 de la série Fallout, qui devrait si tout va bien arriver d'abord sur Prime Video courant 2026.

Où commander l'édition Steelbook limitée de la saison 1