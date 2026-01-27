Vous attendez avec impatience la sortie du prochain épisode de la série TV Fallout ? Amazon pense à vous, et publie un teaser vidéo de l'épisode 7 attendu pour demain.

Véritable carton depuis sa sortie sur Prime Video en avril 2024, la série TV Fallout continue de faire parler d'elle avec la sortie récente de sa saison 2. L'épisode 7 est justement attendu pour demain matin sur Prime Video. Il devrait faire avancer l'intrigue de plusieurs personnages familiers, à l'approche de la fin de saison. Un teaser vidéo posté par le compte officiel nous donne des nouvelles de Lucy, La Goule et Maximus, qui fera une rencontre pour le moins surprenante.

Une créature familière s'invite dans l'épisode 7 de la saison 2 de Fallout

Alors que l'intrigue devrait logiquement continuer à développer l'histoire autour des abris 32 et 33, ce court teaser vidéo donne un avant-goût de certaines des aventures des personnages, alors qu'on approche tranquillement de la fin de saison. C'est donc l'occasion de voir certaines parties du scénario s'accélérer autour des personnages de Lucy et de La Goule, centraux depuis le lancement de cette saison. Et, cerise sur le gâteau, la fin de la vidéo laisse entrevoir une rencontre pour le moins musclée entre Maximus et un Écorcheur, créature cornue que les amateurs de la série connaissent bien.

Bande-annonce de l'épisode 7 en anglais

La saison 2 de Fallout a commencé en décembre 2025 sur Prime Video, avec un nouvel épisode attendu chaque semaine jusqu'à sa conclusion le 8 février prochain. Et pour le moment, c'est un franc succès, avec plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. Rendez-vous donc ce mercredi 28 janvier à 9 heures du matin pour découvrir la suite de la saison 2. Oui, c'est déjà demain.