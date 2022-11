Disponible depuis le 23 octobre 2018, Fallout 76 a eu une vie compliquée, avec notamment un lancement difficile, de nombreux bugs et parfois une qualité assez médiocre sur certains aspects. Malgré tout, le jeu a réussi à se rattraper avec le temps pour consolider une belle base de fan, assez loyale. Nous en voulons pour preuve ce fan-film de la chaine YouTube Infectious Designer

Le studio n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà réalisé du contenu en rapport avec Half-Life mais aussi Watch Dogs.

J'ai compris. Fallout 76 a connu un lancement difficile, mais cela n'enlève rien à l'expérience mémorable vécue en sortant du Vault 76 pour la première fois et en explorant le désert des Appalaches avec des amis. Explorer, construire et s'arrêter pour prendre une photo épique au milieu du chaos était amusant. Le monde était magnifique et les aventures étaient nombreuses si vous étiez prêt à les chercher. Il y a définitivement quelque chose de s.p.e.c.i.a.l dans ce jeu. Cette vidéo est la manifestation de l'inspiration que j'ai trouvée.