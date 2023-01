Si vous avez aimé Elden Ring, sachez que pour votre plus grand plaisir l'année 2023 est loin de signer son arrêt de mort. Bien au contraire puisqu'il est déjà possible de précommander 2 ouvrages officiel sur l'art du jeu alors que la sortie n'est programmée que pour octobre 2023.

L'artbook Elden Ring se découpe en deux volumes au prix de 40 euros chacun soit 80 euros les deux. C'est évidemment la maison d'édition Mana Book qui s'en occupe avec une sortie pour le 19 octobre 2023. Mais si vous avez peur de ne pas pouvoir en profiter à temps, il est possible de déjà précommander l'ensemble sur Amazon par ici et par ici.

Depuis sa sortie, Elden Ring n'a cessé de captiver les joueuses et joueurs du monde entier à travers la richesse et la complexité de son univers.

Des cartes vastes et uniques aux donjons les plus sombres, en passant par la beauté terrifiante des ennemis et de l'armurerie, nous vous invitons à un voyage exceptionnel dans l'Entre-Terre, pour y découvrir des illustrations conçues avec génie et minutie.

Le volume 1 présente les illustrations utilisées dans la vidéo d'ouverture du jeu, les illustrations conceptuelles des zones, des donjons, des personnages et des armures.

Le volume 2 illustre les menaces qui se dressent devant les joueuses et joueurs, les ennemis, les différentes armes et les illustrations d'objets implémentés en jeu.