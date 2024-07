Pour les passionnés de l'univers complexe d'Elden Ring, un nouveau livre de 500 pages, Grace Given: The Mythology of Elden Ring, pourrait être l'outil ultime pour plonger dans la mythologie du jeu. Cependant, cet ouvrage a un prix élevé, ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Par contre, il faut bien admettre que c'est de toute beauté. Explciuations.

Un livre Elden Ring détaillé par un expert

Créé par Geoff SmoughTown Truscott, connu pour sa série de vidéos de 35 heures couvrant le lore de l'action RPG de FromSoftware, ce livre offre une exploration approfondie de la mythologie de l'œuvre de Miyazaki. Bien qu'il ne soit pas officiellement approuvé par FromSoftware ou Bandai Namco, la connaissance approfondie de Truscott en fait une ressource précieuse pour les fans.

Au-delà de son contenu riche, le livre est également une véritable œuvre d'art. Les illustrations réalisées par Shimhaq, MenasLG, Chris Lewis Lee et Elliott Wells, ainsi que les bordures dorées, lui confèrent l'apparence d'un ancien grimoire. Ces caractéristiques varient selon l'édition du livre, allant du plus simple au plus luxueux.

Pour plusieurs budgets

Le livre Elden Ring est proposé en trois éditions différentes :

Édition Collector : à 250 euros, cette version de base comprend une reliure en cuir synthétique blanc et des bordures dorées sur un seul côté des pages.

: à 250 euros, cette version de base comprend une reliure en cuir synthétique blanc et des bordures dorées sur un seul côté des pages. Édition Limitée : à 700 euros cette version offre des bordures dorées sur les trois côtés des pages, une reliure en cuir véritable et un étui en bois. Elle inclut également une impression artistique signée et numérotée par Shimhaq.

: à 700 euros cette version offre des bordures dorées sur les trois côtés des pages, une reliure en cuir véritable et un étui en bois. Elle inclut également une impression artistique signée et numérotée par Shimhaq. Édition Bienfaiteur : à 1000 euros, cette édition haut de gamme inclut toutes les améliorations de l'édition limitée, plus une mention de votre nom dans toutes les éditions futures du livre.

Source : Tune & Fairweather