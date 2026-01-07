30 ans après la fin de la diffusion originale de Dragon Ball Z, l'anime culte revient plus beau que jamais grâce à une initiative aussi ambitieuse qu'impressionnante.

En 1996, le public japonais disait au revoir à Dragon Ball Z qui terminait alors sa première diffusion intégrale. Toujours aussi culte 30 ans après, l'anime mythique d'Akira Toriyama a eu droit à plusieurs suites et même des versions remastérisées. Cependant, seule l'originale trouve grâce aux yeux des fans généralement, autant par son charme de l'époque que le soin accordé à ses graphismes, plus irrégulier dans les versions modernes. Pourtant, un nouveau projet pourrait bien séduire tout le monde.

Dragon Ball Z s'offre un vrai coup de jeune

Les fans ont parfois des ambitions folles. C'est le cas du collectif Seed of Might qui a pour projet de nettoyer et améliorer l'intégral de Dragon Ball, DBZ et les films associés. En 2023, il acchevait la restauration de la première série portant sur la jeunesse de Goku. Deux ans plus tard, en décembre dernier, il achevait son travail sur la deuxième série relatant l'histoire de notre héros culte de la saga des Saiyans jusqu'à la saga Boo.

Si ce projet plaît autant, c'est parce qu'il s'agit à ce jour de la remastérisation la plus fidèle à l'œuvre originale. Nous redécouvrons l'intégral de Dragon Ball Z dans un format 4:3 préservé avec des couleurs corrigées directement à partir des sources officielles, un meilleur équilibrage des blancs et la suppression des artefacts visuels. En revanche, pas de grossissement 4K artificiel, pas de plans redessinés comme dans DB Kai, le remaster original... et c'est tant mieux aux yeux des fans.

Ainsi, Seed of Might met à disposition leurs 291 épisodes de Dragon Ball Z. Ils sont téléchargeables gratuitement depuis leurs réseaux sociaux et leur serveur Discord. En revanche, pas de version française, ni même de sous-titrage français pour le moment. Mais les anglicistes pourront se reporter sur une version originale sous-titrée en français. Notez également