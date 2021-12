Le prochain film d'animation exploitant la licence Dragon Ball Super continue comme promis son exercice de teasing, et dévoile ceux qui incarneront quelques uns de ses protagonistes.

Après avoir livré une première bande-annonce et, plus récemment, l'affiche du film, la Toei Animation continue de préparer le terrain en vue de la sortie de Dragon Ball Super : Super Hero en 2022. Comme pour respecter une tradition bien ancrée dans l'histoire de la série (et de la titraille japonaise), le studio annonce aujourd'hui le sous-titre du long-métrage, ainsi que quelques uns des seiyū qui prêteront leurs voix aux nouveaux personnages de ce nouveau chapitre :

We don't need a Super Hero

Dans Dragon Ball Super : Super Hero - La naissance de la nouvelle Armée du Ruban Rouge ! (donc), les joueurs pourront retrouver quelques voix déjà entendues ici et là dans plusieurs productions vidéoludiques. En voici le déroulé :

Doctor Hedo , le personnage costumé comme un super héros, est un scientifique qui s'amuse comme l'un de ses célèbres confrères à créer des androïdes. Il sera incarné par l'acteur Miyu Irino , la voix de Sora dans la série Kingdom Hearts

, le personnage costumé comme un super héros, est un scientifique qui s'amuse comme l'un de ses célèbres confrères à créer des androïdes. Il sera incarné par l'acteur , la voix de Sora dans la série Kingdom Hearts Magenta , au costume astucieusement raccord, est le président de Red Pharmaceuticals, la vitrine que l'Armée du Ruban Rouge offre officiellement au public. Il sera incarné par l'acteur Kensuke "Volcano" Ōta , qui double Nagamasa dans l'adaptation anime de My Hero Academia

, au costume astucieusement raccord, est le président de Red Pharmaceuticals, la vitrine que l'Armée du Ruban Rouge offre officiellement au public. Il sera incarné par l'acteur , qui double Nagamasa dans l'adaptation anime de My Hero Academia Carmine, le (très) grand chauffeur et assistant de Magenta, sera incarné par Ryota Takeuchi, la voix de Darui dans la version anime de Naruto Shippuden ou de Reaper dans Overwatch

Malgré ces quelques précisions sur les "humains" du prochain film Dragon Ball Super, les deux mystérieux guerriers de l'Armée du Ruban Rouge conservent encore tout leur mystère. Pour l'heure, seuls leurs acteurs sont connus :

Gamma 1 sera incarné par Mamoru Miyano , un habitué des J-RPG, puisqu'il aura prêté sa voix à l'effronté Ryuji dans Persona 5, et au très respectueux Ignis dans Final Fantasy XV

sera incarné par , un habitué des J-RPG, puisqu'il aura prêté sa voix à l'effronté Ryuji dans Persona 5, et au très respectueux Ignis dans Final Fantasy XV Gamma 2 sera incarné par Hiroshi Kamiya, la voix de Levi Ackerman dans Attack on Titan, et de Trafalgar Law dans la version anime de One Piece