Le manga Dragon Ball Super continue de battre son plein. Actuellement, il est toujours en pleine adaptation du film DBS : Super Hero. Aux dernières nouvelles, le combat contre Cell Max se poursuivait, et on attendait avec impatience la suite de cet affrontement au sommet. Normalement, il aurait fallu attendre le 19-20 octobre avant de pouvoir lire le chapitre 98. Néanmoins, comme bon nombre de ses pairs, celui-ci a leaké sur les réseaux sociaux. Ce nouveau chapitre promet un gros changement pour l'avenir du manga. Voici tout ce qu'on sait sur lui et évidemment, il y a des spoilers dans les lignes qui suivent.

Dragon Ball Super tournera bientôt la page

Baptisé « La résolution de Gamma 2 », ce chapitre nous montre Krillin, Piccolo, Gamma 2 et Gohan faire face à Cell Max. Nos héros sont en difficulté, et Gamma 2 va même jusqu'à se sacrifier pour défaire l'antagoniste. Une perte tragique qui attend encore d'être totalement confirmé. Quoi qu'il en soit, Cell Max parvient à empêcher Gohan de se soigner avec un Senzu, mais c'était sans compter l'arrivée de Pan pour venir l'aider. De son côté, Orange Piccolo s'apprête à rentrer en duel avec cette nouvelle version de Cell créée par le Dr. Hedo. Malheureusement, il faudra attendre pour la suite.

Ces images du chapitre 98, nous les devons notamment à l'utilisateur DbsHype1 qui s'est également chargé de traduire l'action en cours. Et il nous révèle une information de taille qui est peut-être passée à côté de l'attention de certaines personnes. En effet, il ne reste maintenant plus que 10 à 12 minutes du film Dragon Ball Super : Super Hero à couvrir. Il ne reste donc plus que quelques chapitres et des poussières avant la chute de Cell Max. Après ça, le manga pourra enfin passer à autre chose, ce qui représenterait un grand tournant pour les lecteurs. D'ailleurs, nous avons déjà des premières informations concernant la suite de l'anime.

Une suite qui inquiète certains fans ?

Akira Toriyama ne tient pas à dire adieu à sa franchise bien-aimée. C'est ainsi qu'il a donné vie à Dragon Ball Daima, un nouvel anime qui a été présenté lors du Comic-Con de New York. Le premier teaser nous montre un Goku et un Vegeta rajeunis après avoir fait un souhait auprès de Shenron. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls protagonistes à être dans cette situation. Cette nouvelle a inquiété certains fans, qui n'ont pas hésité à faire le rapprochement avec Dragon Ball GT, qui a divisé. Néanmoins, nous avons affaire à une histoire flambant neuve dont nous ne savons quasiment rien. Il est inutile de s'inquiéter avant d'en savoir plus, d'autant plus qu'on nous promet des histoires jamais traitées dans Dragon Ball.