Dragon Ball Super a visiblement une grosse annonce à faire dans les semaines qui viennent, et elle est d'ores et déjà très attendue par les fans pour une raison bien précise.

La franchise Dragon Ball est loin de passer l'arme à gauche. En manga, ça continue encore et toujours après toutes ces années. D'ailleurs, depuis 2015, les fans ont pu découvrir la suite des aventures de Goku avec DB Super. Les derniers chapitres ont su attiser l'excitation des lecteurs, et maintenant, on attend le prochain avec impatience. Il ne devrait pas tarder à se montrer, et on a justement eu des premiers retours à son sujet.

Le chapitre 100 de Dragon Ball Super promet des surprises

Le chapitre 99 de Dragon Ball Super a marqué un grand tournant pour l'arc Super Hero. En effet, Gohan s'est enfin transformé en Gohan Beast, et on peut dire que ça a enflammé la communauté. Goku et Vegeta ne devraient pas tarder à revenir, ce qui marque bel et bien le début de la fin pour l'arc narratif. Du coup, il ne reste plus qu'à attendre le chapitre 100 qui promet déjà d'être marquant. Mais même si la conclusion ne se montre pas encore au grand jour, nous avons tout de même des informations la concernant. Et ça promet d'être croustillant.

Selon toute vraisemblance, la suite pourrait être teasée lors de la Jump Fiesta 2024 qui prendra place en décembre prochain. Victory Uchida, mascotte de V-Jump, en a profité pour faire parler du 100e chapitre de Dragon Ball Super à l'occasion d'un livestream avec sa fidèle équipe. Notre homme n'y est pas allé par quatre chemins : il faut se préparer à quelque chose « d'incroyable ». Il nous dit également que le dénouement à venir va être à l'origine de « développements fous ». Il n'en fallait pas plus pour rendre les fans totalement dingues.

Ceci dit, il ne faut pas espérer des détails supplémentaires à propos de ce chapitre de Dragon Ball Super. Certes, on se doute qu'il va être riche en twist de par son statut de conclusion d'un arc. Néanmoins, on ne sait rien de lui, hormis des théories trouvées çà et là. Il en va de même pour les propos d'Uchida, qui sont à nuancer. Gardez bien en tête qu'on parle du représentant du V-Jump, ce qui peut aussi expliquer son envie de nous donner envie de le lire. Pour cause, ça lui amènera plus de lecteurs.

L'anime va bientôt reprendre

De son côté, l'anime ne va pas tarder à reprendre son cours avec Dragon Ball Daima. L'histoire sera originale et plongera nos personnages dans un complot qui a visé à les rajeunir. Oui, un peu comme dans DB GT, ce qui n'a pas manqué de déplaire à pas mal de monde. En même temps, c'est probablement la phase de la série qui a le plus divisé. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas se précipiter sur des conclusions, et attendre de voir de quoi il en retourne.

En vérité, nous avons quand même une grosse information à se mettre sous la dent : la date de sortie qui a été immédiatement communiquée suite au premier trailer diffusé. Dragon Ball Daima sera diffusé à partir de l'automne 2024. Ça va demander encore un peu de patience, mais le manga est justement là pour ça. De toute manière, entretemps, nous allons sûrement avoir des nouvelles de l'anime.